מקרה התמותה התשיעי: ילד בן 7 נפטר עקב סיבוכי החצבת

ילד בן 7 מירושלים עם מחלת רקע, שחוסן במנה אחת נגד חצבת, נפטר אתמול (שבת) עם הגעתו למיון, בעקבות סיבוכי המחלה. מדובר במקרה התמותה התשיעי מאז החלה התפרצות החצבת, כאשר עד כה, כלל המקרים היו תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה.

נכון להיום יש 16 מאושפזים בבתי החולים, מתוכם 8 בטיפול נמרץ לאחר שחלו בחצבת. במשרד הבריאות מזכירים כי ניתן להתמגן נגד חצבת באמצעות חיסון יעיל ובטוח.

בעקבות מאמצי משרד הבריאות להעלאת הכיסוי החיסוני, מאז חודש ספטמבר ובהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, חלה בירושלים עלייה של 500% במתן החיסונים ובבית שמש ניכרת עלייה אף גבוהה יותר - 630%. לנוכח נתונים אלו, הכיסוי החיסוני של מנה ראשונה (בין הגילים 6-1) נגד חצבת בירושלים עלה מ-77% ל-84% ובבית שמש מ-72% ל-82.6%.

משרד הבריאות

המלצות לגבי חיסון:

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית)

במקומות עם התפרצות: הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, וכן המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

אזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעת זו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.