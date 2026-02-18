לאחר שנים בהן שלט בעולם היופי טרנד ההזרקות, בשנת 2026 המראה הטבעי עושה קאמבק. לפי נתוני ארגון המנתחים הפלסטיים האסתטיים בישראל, בשנה האחרונה נרשמה עלייה של כשישה אחוזים בביקוש להמסה של חומרי מילוי - בשל רצון למראה טבעי או אי נוחות פיזית. עוד עולה כי בשנה החולפת בוצעו כ-700 אלף הזרקות, וניתן להניח כי כ-40 אלף מהם הסתיימו בהמסה.

מרין וסינדי, מאפרות ומשפיעניות רשת שהמראה החיצוני הוא חלק מעבודתן, החליטו לאחרונה להמיס את הזרקות השפתיים, ולחזור למראה טבעי יותר. ורד מאשדוד, שעברה במשך שנים הזרקות חומצה היאלורונית בשפתיים, בחרה גם היא להמיס את החומר ולחזור למראה עדין.

רק שתדעו כי ההמסה הנפוצה ביותר הינה בשפתיים, אך ניתן להמיס חומצה היאלורונית גם באזור האף ושקעי העיניים. הליך ההמסה מתבצע באמצעות אנזים שמפרק את שרשראות החומצה ההיאלורונית, ומאיץ את הספיגה שלה בגוף, שכן מדובר בחומר טבעי שמיוצר בגוף ותפקידו לשמור על לחות וגמישות הרקמות.

המגמה ניכרת גם בניתוחים אסתטיים - יותר מטופלות ומטופלים בוחרים להסיר את השתלים. כיום ישנים גם טיפולים טבעיים יותר לשיפור מראה העור, ללא הזרקות. יותר ויותר ישראלים פונים למרפאות להמסה של חומרי מילוי - ואם כבר מזריקים, אז במינון נמוך, כזה שייראה כמה שפחות מלאכותי.