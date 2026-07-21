קשה לצפייה: תמונות אזהרה על מוצרי עישון נכנסות לתוקף

החל מה-2 באוגוסט 2026, מדינת ישראל תצטרף לכ-140 מדינות ברחבי העולם ותחייב הדפסת אזהרות גרפיות הכוללות תמונות מרתיעות על גבי 75% משטח האריזה של כלל מוצרי הטבק והניקוטין.

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המהלך, שנערך בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ובשיתוף משרד הבריאות, עבר מסלול חקיקה שנמשך למעלה משני עשורים עד לאישורו הסופי בוועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח"כ דוד ביטן. לצד האזהרות הוויזואליות והמידע המדעי, יתרת החפיסה תמשיך להופיע בצבע החום-זית האחיד וללא הסמלים של המותגים, תוך הפניה ישירה למוקדי הגמילה הלאומיים.

משה בר-חיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, התייחס לאישור התקנות והדגיש את חשיבות הצעד במאבק במחלות העישון הגובות מעל 1,000 קורבנות בחודש בישראל: "מדובר בציון דרך מכונן ודרמטי מאוד שכן התמונה יוצרת חיבור מיידי בין הנזק הבריאותי לבין המוצר. תמונה שווה אלף מילים ומעתה היא גם עשויה להציל חיים, להעביר בצורה אותנטית את ההשפעות ההרסניות של טבק ולהרתיע גם את מי שאינו מעשן".

בר-חיים קרא להמשיך בצעדי אכיפה נמרצים, העלאת מיסוי ואיסור מוחלט על מכירת מוצרים בטעמים מתוקים, במטרה "להגן על הילדים מציפורניה הדורסות של תעשיית הטבק".

במערכת הבריאות מבהירים כי הציות לחוק החדש יהיה מחייב וייאכף בעונשים קשים, כאשר שיווק מוצר עישון ללא תמונת הנזק הבריאותי ייחשב לעבירה פלילית חמורה. תאגידים, יבואנים או חברות טבק שיפרו את ההוראות ויפיצו אריזות ללא התמונות הנדרשות, צפויים לספוג קנס כספי כבד העומד על עד 452,000 שקלים לתאגיד או עד 226,000 שקלים לעסק פרטי.

סקר מקיף שערכה האגודה למלחמה בסרטן מצביע על תמיכה ציבורית רחבה במהלך, כאשר 84% מכלל הציבור ו-57% מהצעירים רואים בהוספת התמונות כלי הסברה חיוני ואפקטיבי.