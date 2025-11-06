"הייתי במצב קשה": נערה טרנסית התחרטה - ותובעת את רופאיה

גילה, צעירה טרנסית שבגיל 17 עברה ניתוחים וטיפולים הורמונליים כדי להפוך לנער - התחרטה, ותובעת היום את בתי החולים שבהם טופלה. לטענתה היא היתה במצב נפשי קשה כשהחליטה על התהליך - אבל זה לא הפריע לרופאים. גילה צוקרון גולן שמעה אותה, בכתבה ששודרה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית".

