"הייתי במצב קשה": נערה טרנסית התחרטה - ותובעת את רופאיה

בגיל 17, גילה עברה ניתוחים וטיפולים הורמונליים כדי להפוך לנער • היא שינתה את דעתה, ותובעת היום את בתי החולים שבהם טופלה • לטענתה, מצבה הנפשי בעת שהחליטה על התהליך - לא הפריע לרופאים • צפו

גילה צוקרון גולן
גילה צוקרון גולן ■ כתבת רווחה ■ instagram.com
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Video poster
הטרנסית שהתחרטה: נערה שעברה ניתוח לשינוי מין והתחרטה מדברת על ההחלטה לתבוע את ביה"ח

גילה, צעירה טרנסית שבגיל 17 עברה ניתוחים וטיפולים הורמונליים כדי להפוך לנער - התחרטה, ותובעת היום את בתי החולים שבהם טופלה. לטענתה היא היתה במצב נפשי קשה כשהחליטה על התהליך - אבל זה לא הפריע לרופאים. גילה צוקרון גולן שמעה אותה, בכתבה ששודרה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית". 

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות