מכת חורף: עשרות מקרי הרעלה מפטריות בר ברחבי ישראל

עם תחילת העונה הגשומה חלה עלייה מדאיגה במספר מקרי ההרעלה כתוצאה מאכילת פטריות בר. מרכז המידע הארצי בהרעלות שבמרכז הרפואי רמב"ם, פרסם היום (ראשון) נתונים מהם עולה כי מתחילת חודש דצמבר בלבד, טופלו כ-20 מקרי הרעלה ברחבי הארץ, כולם על רקע אכילת פטריות שנקטפו בטבע. 11 מהנפגעים נזקקו לאשפוז, ושניים מהם מאושפזים במצב קשה.

לדברי ד"ר יעל לוריא, מנהלת המרכז הארצי למידע בהרעלות, חלק מהמקרים השנה היו חמורים במיוחד וכללו פגיעה באיברים חיוניים. "באחד המקרים שטופלו החודש הגיעה קבוצה של עובדים זרים אשר ליקטו פטריות בר והכינו מהן ארוחה. זמן קצר לאחר מכן הם סבלו מהקאות ושלשולים קשים שהובילו להתייבשות משמעותית", היא מספרת.

במקרה נוסף הגיעו בני משפחה שקטפו ואכלו פטרייה רעילה ביותר מסוג מטרינית (Lepiota), הנחשבת לאחת הפטריות המסוכנות הגדלות בישראל. "למרבה המזל הם אכלו כמות קטנה בלבד, אך גם זו גרמה לפגיעה בכבד ובכליות", מסבירה ד"ר לוריא. "כל בני המשפחה טופלו והחלימו, אך בימים אלה מאושפזים בני זוג נוספים במצב קשה עקב אי ספיקת כליות לאחר חשיפה לפטרייה רעילה שנקטפה בטבע".

במרכז ההרעלות מדגישים כי מדי חורף חוזרת התופעה: עם הגשמים מופיעות פטריות רבות בשטחים פתוחים, בגינות ציבוריות ואף בגינות פרטיות. לצד פטריות אכילות קיימות פטריות רעילות מאוד, ולעין בלתי מיומנת הן עשויות להיראות דומות זו לזו. "זהו מקור מרכזי לסכנה", אומרת ד"ר לוריא, "אנשים בטוחים שהם יודעים לזהות פטריות, אך טעות קטנה עלולה להוביל לפגיעה קשה ואף לסכנת חיים".

בישול - אינו מבטל את הרעלן

עוד מדגישה ד"ר לוריא כי בישול, טיגון או הקפאה אינם מנטרלים את הרעלנים: "יש תפיסה שגויה לפיה חימום הורס את הרעל, אך ברוב המקרים זה פשוט לא נכון. היו לנו בשנים האחרונות מקרים מסכני חיים שנדרשו לאשפוזים ממושכים בטיפול נמרץ, דיאליזה ואף טיפולים מתקדמים כמו אקמו".

הפטריות הרעילות עלולות לגרום לפגיעה במערכות שונות בגוף - החל מהקאות ושלשולים, דרך נזק לכבד ולכליות ועד פגיעה בלב ובמערכת העצבים. לעיתים הסימפטומים מופיעים שעות ואף ימים לאחר האכילה, מה שמקשה על האבחון ומחמיר את המצב. במרכז ההרעלות נעזרים ביועצים מיקולוגים, מומחים לזיהוי פטריות, המסייעים בהתנדבות בזיהוי סוג הפטרייה לצורך קבלת החלטות רפואיות מהירות.

גם ילדים נמצאים בסיכון מיוחד בעונה זו. "פעוטות נוטים להכניס כל דבר לפה", מזהירה ד"ר לוריא, "ולכן חשוב להשגיח עליהם היטב בגינות ובשטחים פתוחים ולהסביר שאין לגעת או לטעום פטריות וצמחים".

לצד הסכנה הבריאותית מזכירים במרכז גם את ההיבט הסביבתי: לפטריות תפקיד חשוב במערכת האקולוגית, וקטיף לא מבוקר פוגע במגוון הביולוגי ובטבע.

המסר לציבור חד וברור: יוצאים לטבע – מתבוננים, מצלמים ונהנים, אך לא קוטפים ולא אוכלים פטריות בר. "מי שמעוניין לשלב פטריות במרק או בתבשיל", מסכמת ד"ר לוריא, "צריך לרכוש אך ורק פטריות מפוקחות הנמכרות בסופרמרקטים".