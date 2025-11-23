העשירי מתחילת ההתפרצות: בן שנה וחצי נפטר ממחלת החצבת

תינוק בן שנה וחצי מטבריה נפטר היום (ראשון) לאחר סיבוך של מחלת החצבת, כך הודיעו היום במרכז הרפואי צפון "פוריה". במשרד הבריאות עדכנו כי מדובר במקרה התמותה העשירי מאז התפרצות המחלה.

לפי הודעת המרכז הרפואי, התינוק הובל בשעות הלילה המאוחרות אל המחלקה לרפואה דחופה במצב קשה מאוד, בעקבות תסמינים נשימתיים הקשורים למחלת החצבת. במהלך הבוקר מצבו הדרדר, והוא חובר להנשמה ובהמשך בוצעו בו פעולות החייאה, עד שנאלצו בבית החולים לקבוע את מותו.

מנהל מחלקת הילדים במרכז רפואי צפון, ד”ר אבוזיד סעיד, מסר: "חצבת היא מחלה מסוכנת ומדבקת במיוחד, עם סיבוכים קשים מיידיים ומאוחרים ואף תמותה. ניתן למנוע את המחלה באמצעות חיסון הניתן בשגרה בגיל שנה, אולם בשל ההתפרצות הנוכחית מומלץ לחסן אף מוקדם יותר, בהתאם להנחיות משרד הבריאות".

כאמור, במשרד הבריאות דיווחו כי זהו מקרה התמותה העשירי מחצבת מתחילת ההתפרצות, רובם ילדים בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד חצבת

בהודעת משרד הבריאות נכתב כי "משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן - מצילה חיים".

משרד הבריאות

במשרד הבריאות המליצו לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש, במסגרת תכנית החיסונים השגרתית. כמו כן, במקומות עם התפרצות מומלץ להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי ומומלץ גם חיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

האזורים שמוגדרים בהתפרצות לפי משרד הבריאות הם ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע. במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.

כמו כן, משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.