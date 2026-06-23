הליך טיפולי פורץ דרך, ראשון מסוגו בישראל, בוצע במרכז הרפואי רמב"ם לאחרונה. במהלכו, הצליחו המומחים לגמול גבר שצרך כ-130 כדורים לשיכוך כאבים ביום - בתוך 20 דקות בלבד. ההליך התאפשר בזכות טכנולוגיה ישראלית ייחודית של חברת "אינסיייטק", כחלק ממחקר בינלאומי שמתבצע במספר מצומצם של מרכזים רפואיים בארה"ב, וכעת ברמב"ם.

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ח', גבר בשנות ה-40 לחייו, איש משפחה ותושב הצפון, נפגע לפני כמה שנים בצווארו. בשל הפציעה, נעזר במשככי כאבים אליהם התמכר בסופו של דבר. "עם הזמן הכאב פחת, אבל הוא לא הצליח להשתחרר מהתלות בכדורים והמינונים הלכו וגדלו, עד לשיא של כ-130 כדורים ביום", מסביר ד"ר אמיר מינרבי, מנהל המכון לרפואת כאב ברמב"ם, במסגרתו פועלת מרפאת גמילה ממשככי כאבים בה ח' טופל, "ח' כבר לא סבל מכאב. הוא פשוט זקוק לאותו החומר שיהיה בדם כדי שיהיה רגוע ויוכל לתפקד".

במהלך הטיפול החדשני שבוצע ברמב"ם, ביצע צוות המומחים של המרכז הרפואי בחיפה, התערבות בפעילות החשמלית של אזור במוח המטופל, הנקרא גרעין האקומבנס, לב ליבה של המערכת המוחית האמונה על תחושת הסיפוק, ההנאה והתגמול.

הטיפול, המתבסס כאמור על טכנולוגיה של חברת "אינסייטק" הישראלית, דומה לזו שנעשה בה שימוש לטיפול בסימפטומים של רעד ראשוני ורעד פרקינסוני, תחת בקרה של MRI. אולם, במקרה הזה, הטיפול נעשה בעזרתה של טכנולוגיה חדשה המבצעת נוירומודולציה לא פולשנית, ללא חימום או צריבה של הרקמה, ומאפשרת לייצר גירוי באותו האזור במוח, לביצוע פעילות נוספת או דיכוי שלה.

"הטכנולוגיה החדשה מאפשרת לנו להתערב בפעילות החשמלית של המוח באופן ממוקד, ובכך להשפיע על פעילותם של אזורי בקרה ממוקדים בפעילות המוחית, בהתאם למחלה המטופלת", מסביר ד"ר ליאור לב טוב, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה תפקודית במערך הנוירוכירורגי ברמב"ם ומי שמוביל את המחקר החדש במרכז הרפואי.

"כבר במהלך הטיפול עצמו, זיהינו ירידה בתשוקה לתרופה אצל המטופל. בדיקות שנעשו שבוע לאחר מכן, הניבו תוצאות שליליות לאופיואידים וחומרים נוספים. המטופל עצמו דווח על תשוקה של אפס מתוך עשר לשימוש בתרופה, ואפילו על תופעת לוואי נוספת - ירידה דרסטית בחשק לסיגריות - מ-3 קופסאות ביום לבודדות, וללא כל דחף לשימוש באלכוהול. במילים אחרות, בטיפול שנמשך כ-20 דקות נטו, המטופל שלנו נגמל לחלוטין מתלות קיצונית שליוותה אותו מידי יום ביומו בשנים האחרונות. זה לא פחות ממהפכה רפואית וטיפולית", סיפר ד"ר לב טוב.

מגפה עולמית במרשם רופא

ההתמכרות לאופיואידים הוגדרה כמגפה גלובלית, כאשר בארה"ב היא גבתה את חייהם של מאות אלפים, ונזקיה נאמדים בכ-60 מיליארד דולר מידי שנה. בישראל, אשר רק לפני שנים ספורות התמקמה במקום הראשון בעולם בנתוני העלייה בשימוש באופיואידים, נבלמה המגמה וכעת היא בירידה.

"משככי כאבים אופיואידים משמשים לטיפול בכאב לטווח קצר ביעילות, והם כלי חשוב בעולם הרפואה לטיפול במי שזקוק להם", מבהיר ד"ר מינרבי, "חלק קטן, אבל משמעותי בקרב צרכני משככי הכאבים, עלולים לפתח התמכרות לאופיואידים, כלומר לרצות לצרוך את התרופה שוב ושוב, ללא קשר לאופן שבו היא פועלת על כאב. בקרב אלו שנוטלים את התרופה לאורך זמן, היא כבר פחות יעילה לטיפול בכאב, ותורמת לתופעות לוואי שהולכות ומתפתחות, כגון פגיעה בריאות, סיכון לתמותה מוגברת ומוקדמת, פגיעה ביכולת להשתלב במעגל החיים, ירידה באיכות החיים ועוד".

"כיום, גמילה ממשככי כאבים פועלת בשני אופנים: הפחתה עד לסיום השימוש, עם שיעורי הצלחה של 5%, כאשר גם מי שמצליחים להיגמל, נמצאים בסיכון לתחלואה ותמותה לאחר מכן", מסביר ד"ר מינרבי, "האפשרות השנייה היא שימוש בתרופה חלופית שפועלת על אותו מנגנון כמו של התרופה אליה המטופלים פתחו התמכרות. לגמילה ישנם שני שלבים: גמילה פיזית, המתייחסת לתסמיני הגמילה, וגמילה פסיכולוגית שעלולה להמשך זמן רב. הפיתוח החדש מטפל נקודתית באזורים שאחראים במוח על התמכרות. אנחנו מקווים שיוכל לעזור לאלפים רבים שתלויים באופיואידים בצורה בטוחה ופחות טראומטית".

הרואין, OCD והפרעות אכילה: נמצאה פלטפורמה חדשה לטיפול

כאמור, המחקר מתנהל בשלושה מרכזים בארה"ב, כחלק מניסוי רב מרכזי אשר הניב עד כה תוצאות מצוינות בשמירה על הישגי הטיפול והגמילה מאופיואידים. חלק מהמטופלים היו אף מכורים להרואין - סם אשר תהליכי הגמילה ממנו יכולים להמשך שנים.

ח', המטופל הישראלי הראשון, היה גם הראשון לעבור את הטיפול בזמן תסמונת גמילה פעילה, אתגר טיפולי שתרם תובנות משמעותיות למחקר הבינלאומי. "מרגע הטיפול ועד היום הוא נקי משימוש בתרופה. הדחף והחשק לשימוש בתרופה נעלם כליל ואנחנו שמחים בשמחתו", מדווח ד"ר לב טוב, "לנו הוא אמר שהרוויח את חייו בחזרה. הבדיקות מעידות על כך שהגוף נקי לחלוטין והמצב הפיזי והתפקודי של המטופל שלנו תקין לחלוטין".

"אנחנו מדברים על יכולת לא פולשנית להגיע לאזורים עמוקים ורגישים מאוד, כחלק מרשת מאוד מורכבת שנמצאת במוח וקשורה לתגמול, סיפוק, חשק ויכולת לשלוט בצרכים ובדחפים, כאשר אנחנו מצליחים להזיז את המנעד מקצה לקצה. אין לזה אח ורע בעולם הרפואה. הניסיון הזה פותח לנו שערים לטפל במגוון מחלות קשות ביותר כמו PTSD, OCD, הפרעות אכילה, התמכרויות נוספות, דיכאון חריף, מחלות כאב קשה, ואני מקווה שנוכל להגיע גם לאזורים קוגניטיביים ולטפל בהפרעות קשב וריכוז, אלצהיימר, פרקינסון ועוד. זו פלטפורמה טיפולית חדשה שמאפשרת לנו להציע טווח של טיפולים לא פולשניים למגוון בעיות שנוגעות לרבים בעולם. פריצת דרך מדעית ממדרגה ראשונה שעוד צפויה להשפיע עלינו רבות ולשנות את האופן שבו אנחנו ניגשים לטיפול בבני אדם".

ד"ר לב טוב עוד הוסיף כי "למטופלים שהזכרתי יש פוטנציאל אדיר לחזור לשיקום מלא, לחיות חיים מלאים, להקים משפחה, לחזור לשוק העבודה ולהצעיד את המדינה ואת העולם כולו קדימה. רמב"ם הוא חלוץ עולמי בשימוש בטכנולוגית ה-FUS, והפך למרכז מצוינות בתחום. כזה שימשיך לדחוף את הטכנולוגיה קדימה ויאפשר הנגשת טיפול פורץ דרך למטופלים באינדיקציות נוספות. אין דבר יותר אתי ונכון מאשר למנף טכנולוגיות קיימות, למצוא את המטופל שיכול להיעזר בה, לפרוץ גבולות ולהעז. זה מה שאנחנו עושים פה על בסיס יום יומי".