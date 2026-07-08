מילימטרים ממוות: רסיס צמוד לאבי העורקים נשלף מגופו של קצין מילואים

בניתוח נדיר ומורכב שבוצע במרכז הרפואי רמב"ם, הצילו הרופאים את חייו של סרן מלאכי מונדני (26), מפקד מחלקה במילואים, לאחר ששלפו מגופו רסיס שהתמקם מילימטרים ספורים מאבי העורקים.

מונדני, תושב המושב נווה שבעוטף עזה, פונה לבית החולים במצב קשה ועם סכנת חיים בעקבות היתקלות עם מחבלים בדרום לבנון ביום חמישי האחרון. הממצא המדאיג, לפיו הרסיס נוגע בכלי הדם הראשי המזרים דם מהלב לכל הגוף, התגלה רק לאחר שמצבו הראשוני יוצב על ידי הצוות הרפואי.

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בשל המיקום המאתגר של הרסיס, ניצבו הרופאים ברמב"ם בפני דילמה רפואית קשה ומורכבת ביותר. מצד אחד, מדובר במטופל שסובל מפציעות חודרות רבות וניתוח כה רגיש עלול לסבך את מצבו, אך מנגד, השארת הרסיס נשאה בחובה סיכון עצום לכך שהוא יזוז, יקרע את אבי העורקים.

לאחר התייעצות נרחבת שבה לקחו חלק רופאי טראומה, אנגיו וכירורגים מתחום הלב, הוחלט לבצע את הפעולה הכירורגית העדינה. בסופו של דבר, ד"ר צבי אדלר, רופא בכיר במחלקה, וד"ר כאמל מורשד, מתמחה במחלקה, שלפו בהצלחה את הרסיס והסירו את הסכנה.

פרופ' גיל בולוטין, מנהל מחלקת כירורגיית לב ברמב"ם, הסביר כי "הרסיס ישב ממש צמוד לאבי העורקים, במגע איתו" והוסיף כי "כל תזוזה יכלה לחורר את אבי העורקים ולהוביל לתוצאה עגומה".

פרופ' בולוטין פירט על הדיון הרפואי שקדם לניתוח וציין כי "העובדה שזהו מצב מאוד נדיר ולכן לא היו הרבה נתונים בספרות, הובילה לדיון בין הרופאים לגבי ההחלטה להשאירו או לנתח". מנהל המחלקה חתם את דבריו בסיפוק ואמר כי "החלטנו על האפשרות השנייה, כאשר מהלך הניתוח עבר ללא קושי, ולשמחתנו המטופל שלנו התייצב והועבר להמשך טיפול במרכז".