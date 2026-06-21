מפטריית ה"זומבים" ועד שיפור השינה: טרנד פטריות המרפא כובש את ישראל

עד לפני כמה שנים רוב הישראלים כלל לא הכירו את שמותיהן של פטריות כמו קורדיספס, ריישי ורעמת האריה. כיום הן כבר מככבות בתוספי תזונה, בקפה של הבוקר, בקליניקות לרפואה משלימה וברשתות החברתיות, כשהן מלוות בהבטחות לשיפור הריכוז, העלאת רמות האנרגיה, הפחתת סטרס וחיזוק מערכת החיסון.

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בחוות גידול ייעודיות ברחבי הארץ מגדלים כיום את הזנים המבוקשים ביותר. ריישי מזוהה בעיקר עם שיפור השינה והרוגע, קורדיספס עם אנרגיה וסיבולת, ורעמת האריה עם שיפור הריכוז והמיקוד. עבור חלק מהמשתמשים מדובר בהרבה יותר מטרנד, אלא בכלי שסייע להם בהתמודדות עם קשיים בריאותיים ואתגרי חיים.

לצד העדויות האישיות וההתלהבות הגוברת, בקהילה הרפואית שומרים על זהירות. מומחים מדגישים כי למרות מחקרים ראשוניים ותוצאות מעודדות בתחומים מסוימים, עדיין חסר מידע מספק לגבי יעילותן ובטיחותן של פטריות המרפא במגוון רחב של מצבים רפואיים. לדבריהם, לא ניתן כיום להמליץ עליהן כתחליף לטיפול רפואי מוכח.

ובכל זאת, נדמה שהפטריות כבר הפכו לחלק בלתי נפרד משיח הבריאות והוולנס. בין אם המדע יאשר בעתיד את כל ההבטחות המיוחסות להן ובין אם לא, דבר אחד כבר ברור: פטריות המרפא יצאו מזמן מהיער ומהמטבח, והפכו לאחת התופעות המסקרנות ביותר בעולם הבריאות האלטרנטיבית.