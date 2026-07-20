הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום (שני) הודעה לציבור ההורים והמטפלים/ות בילדים, שבה קרא לנקוט במשנה זהירות בעת השימוש במוצרי "סקווישי", זאת לאור פרסומים רבים בארץ ובחו"ל על פגיעות בילדים - לרבות כוויות - כתוצאה מחשיפה למשחק.

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עם זאת, בהודעה נכתב: "בימים אלה מבוצעות פעולות פיקוח ובקרה על ידי מפקחי מינהל התקינה, שבמסגרתן נדגמו מגוון מוצרים מיצרנים שונים לצורך בדיקת התאמתם לדרישות התקן הרשמי. בבדיקות הכימיות שבוצעו עד כה באמצעות מכון התקנים לא התקבלו ממצאים חריגים המעידים על מסוכנות המוצר. כמו כן, בוצעו בדיקות שמטרתן לבדוק את עמידות המעטפת בשימוש סביר עבור ילדים מעל גיל 3, ואלו חזרו תקינות".

הממונה על התקינה פרסם המלצות לשימוש בטוח במוצר כדי להימנע מסיכון אפשרי:

• מוצרי הסקווישי אינם מיועדים לפעוטות מתחת לגיל 3, ויש להרחיקם מהישג ידם. קיימת סכנה בנשיכתם והכנסתם לפה.

• בדקו אם קיים חור או קרע במוצר. במצב כזה יש להשליך אותו לאשפה.

• אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות קיצוניות לרבות השארה ברכב, הכנסה למיקרוגל והקפאה.

לבסוף נכתב: "מפקחי המינהל ממשיכים באיתור מוצרי סקווישי מיצרנים שונים לצורך בדיקת התאמתם לדרישות התקינה. הממונה על התקינה יעדכן את הציבור במידה ויתקבלו ממצאים המעידים על סכנה לבטיחות או בריאות המשתמש בדגמי הסקווישי. ניתן לפנות למנהל התקינה בכל עת לצורך דיווח על מוצר שאינו בטיחותי".

כפי שפורסם מוקדם יותר החודש, בת שבע וחצי נפגעה קשות ממשחק סקווישי וטופלה על ידי מומחי הכוויות בהדסה. הסקווישי, שאותו קיבלה בקייטנה, התפוצץ, והחומר בתוכו בא במגע עם גופה. כשהופיעו כוויות כימיות ושלפוחיות גדולות, הוריה פינו אותה למחלקה לרפואה דחופה לילדים בהדסה עין כרם.