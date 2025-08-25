במהלך טיול משפחתי בטנזניה: נער בן 13 נדבק במלריה ואושפז

מומלצים -

נער בן 13 נדבק במלריה ואושפז במוצאי שבת בטיפול נמרץ בבית החולים ספרא לילדים בתל השומר - מצבו יציב. הוא נדבק במהלך טיול משפחתי בטנזניה.

מדובר באירוע נדיר מכיוון ומחלת המלריה אינה נפוצה בישראל, אם כי בעבר, טרום עידן ייבוש הביצות, הביאה למחלות ותמונה גם בארץ. באזורים מסויימים באפריקה, האמזונס, דרום-מזרח אסיה והודו ממשיכים להתמודד עם התפשטות המחלה. בחלק מהמקומות האלו, היא עדין מהווה איום משמעותי.

מחלת מלריה נגרמת מחמישה מיני טפילים ממשפחת פלסמודיום שמועברים באמצעות עקיצות יתושה. הנפוץ והקטלני ביותר באפריקה נקרא פלסמודיום פלציפרום (Plasmodium Falciparum) – טפיל חד-תאי שתוקף בני אדם. טפיל זה אחראי למאות מיליונים של מקרי הדבקה מדי שנה ולכ-600 אלף מקרי מוות בשנה, רובם בקרב ילדים מתחת לגיל חמש. גם מי ששורד את המחלה סובל מסימפטומים קשים.

היתושה העוקצת היא מסוג אנופלס ופעילה בעיקר בשעות הלילה. זמן הדגירה של המחלה, בין עקיצת היתושה עד הופעת התסמינים, נע לרוב בין שבוע לחודש. אך במיני מלריה מסוימים הדגירה יכולה להימשך כמה חודשים ולעתים אף כמה שנים. החום עלול להיות מלווה בכאב ראש, טשטוש הכרה, כאבי גוף כלליים, קוצר נשימה ושיעול. ללא טיפול יש סיכון לקריסת מערכות ומוות בתוך ימים מתחילת המחלה.