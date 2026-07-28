מגוון תחליפי החלב הצמחיים על המדפים עמוס ומבלבל. אם בעבר הבחירה הייתה כמעט בלעדית בין חלב בקר לחלב סויה, כיום אנחנו מוצאים מדפים שלמים של משקאות מבוססי צמחים ולא רק, אבל איזה משקה באמת מעניק לגוף שלכם ערכים תזונתיים איכותיים, ואיזה מהם הוא בעיקר פחמימה נוזלית או מים מדוללים? דירגנו את תחליפי החלב השכיחים בשוק - מהטוב והמזין ביותר ועד לזה שעדיף להימנע ממנו:

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במקום הראשון: משקה "חלב ללא חלב"

הכוונה היא למשקה המבוסס על חלבון חלב סינתטי, המיוצר באמצעות תהליך של תסיסה מדייקת. בשיטה זו פטריות/שמרים מקבלים את ה"מתכון" הגנטי לייצור חלבוני חלב אמיתיים (מי גבינה/קזאין), כך שהתוצאה היא חלבון זהה לחלוטין לחלב בקר אך ללא שום מעורבות של פרות, ללא כולסטרול וללא לקטוז. החלבון שבו הוא חלבון חלב אמיתי, והוא נטול לקטוז וכולסטרול. בנוסף, מכיוון שהוא מיוצר במעבדה/מכלים ולא מגיע מבעלי חיים, המשקה נקי לחלוטין משאריות הורמונים או אנטיביוטיקה.

במקום השני: משקה סויה

משקה הסויה הוא התחליף המאוזן והמזין ביותר לאדם הממוצע. הוא היחיד מבין התחליפים הוותיקים שמספק כמות חלבון יפה ואיכותית (חלבון מלא המכיל את כל חומצות האמינו החיוניות), הקרובה מאוד להרכב של חלב בקר. בנוסף, הוא מכיל רכיבים צמחיים פעילים (איזופלבונים) הפועלים כנוגדי חמצון.

במקום השלישי: משקה אפונה

המשקה מציע פרופיל חלבוני מצוין השווה בערכו לחלב בקר, לצד תכולה יפה של שומן בריא. הוא מעולה למי שמחפש צריכת חלבון גבוהה אך סובל מאלרגיה לסויה, גלוטן או אגוזים. יש לציין שהמשקה עדיין פחות זמין ברשתות השיווק בישראל בהשוואה למתחרים, והטעם הטבעי שלו עשוי להרגיש מעט אדמתי/עשבי לחלק מהאנשים.

במקום הרביעי: משקה שיבולת שועל

משקה שיבולת שועל מכיל סיב תזונתי חשוב בשם בטא-גלוקן, המסייע בשמירה על בריאות הלב והורדת כולסטרול. המרקם והטעם שלו מצוינים וטבעיים. מצד שני, המשקה עשיר בפחמימות ובקלוריות יחסית לשאר המשקאות. בתהליך העיבוד של שיבולת השועל נוצרת מלטוז - סוכר בעל אינדקס גליקמי גבוה, מה שמוביל לעלייה מהירה יותר ברמת הסוכר בדם בהשוואה לסויה או אגוזים.

במקום החמישי: משקאות אגוזים (אגוזי מלך, קשיו, לוז)

מדובר במשקאות המציעים פרופיל שומן איכותי (שומן בלתי רווי) התורם לבריאות הלב. עם זאת, תכולת החלבון בהם נמוכה, והם לא מספקים תחושת שובע ממושכת.

במקום השישי: משקה שקדים

מכיל מעט מאוד קלוריות ופחמימות, ועשיר באופן טבעי בוויטמין E (נוגד חמצון עוצמתי). עם זאת, הערך התזונתי הכללי שלו נמוך. רוב המוצרים בשוק מכילים אחוז נמוך מאוד של שקדים (כ-2%-7%), והשאר מים. הוא כמעט אינו מכיל חלבון ולא מספק מענה תזונתי ממשי מעבר לכך שהוא מספק נוזלים.

במקום השביעי: משקה קוקוס

המשקה נטול גלוטן ואלרגנים נפוצים ולכן מתאים למי שסובל מאי-סבילות רחבה. עם זאת, הוא כמעט נטול חלבון ועשיר בשומן רווי. על אף שמדובר בחומצות שומן מסוג MCT, צריכה מופרזת של שומן רווי אינה מומלצת כחלק מתזונה יומיומית מאוזנת.

במקום השמיני: משקה אורז

המשקה הכי פחות אלרגני שיש ובטוח למי שסובל מאלרגיות מרובות (סויה, אגוזים, גלוטן). עם זאת, מדובר למעשה ב"פחמימה נוזלית". המשקה בעל אינדקס גליקמי גבוה מאוד שגורם לקפיצה חדה ברמות הסוכר והאינסולין בדם. הוא דל מאוד בחלבון ובוויטמינים טבעיים ואינו מומלץ לצריכה קבועה.