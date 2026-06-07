היערכות להסלמה: בתי החולים הונחו לפתוח מתחמים תת קרקעיים ולשחרר מאושפזים

לאחר מתקפת הטילים האיראנית: בתי החולים התבקשו לשחרר חולים שלא דחוף להשאירם באשפוז כהיערכות להסלמה ולעבודה במתכונת חירום.

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במסגרת ההיערכות, בבתי החולים השונים נערכים לפתיחת מתחמים תת-קרקעיים, ובמד"א הקפיצו כוננים ברחבי הארץ.

מקופת החולים כללית נמסר כי שירותי האונליין ברפואת המשפחה וברפואת הילדים יפעלו 24 שעות ביממה. כמו כן, מוקד התמיכה הנפשית במספר *8703 ומוקד האחיות *2700 פועלים במתכונת 24/7, במטרה להעניק מענה רפואי ונפשי זמין, מהיר ורציף.

מקופת חולים מאוחדת נמסר כי הקופה פועלת לקיום רצף של שירותים רפואיים, תוך הקפדה על מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. מחר יפעלו מרפאות בעלות מיגון תיקני בלבד, ושירותי החירום והרפואה מרחוק תוגברו: מוקד תמיכה נפשית טלפוני 24/7, שמאויש על יד עובדים סוציאליים ופסיכולוגים, זמין בטלפון 3833* (1*). מוקד תמיכה טלפוני לבני 75+ פועל בטלפון 076-8134343.

במקביל, כחלק מההיערכות לחירום הוחלט בפיקוד העורף על מעבר לפעילות מצומצמת בכל הארץ בהתאם להגבלות הבאות:

• אין לקיים פעילויות חינוכיות

• ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 במבנה בתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות

• החופים סגורים לציבור