בעקבות עלייה בביקוש: משרד הבריאות מעדכן את הכללים לבנק הזרע

משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) רגולציה על בנקי הזרע בישראל בהצעה לעדכון חוזר מנכ"ל שיקבע כללים מחודשים לפעילות בנקי הזרע בישראל, לאחר שנים של עלייה בביקוש לתרומות, קושי בגיוס תורמים והתפתחויות טכנולוגיות ורגולטוריות בתחום.

המהלך מגיע בעקבות הקמת מחלקה חדשה לפריון והולדה במשרד, שנועדה להסדיר את נושא טיפולי הפוריות. במסגרת זו הוחלט על שינוי נהלים, הגברת הפיקוח ועדכון הרגולציה על בנקי הזרע, שעד היום פעלו במסגרת חוזר מנכ"ל משנת 2007.

בשנים האחרונות נרשמה עלייה בביקוש לתרומות זרע, במיוחד בקרב נשים יחידניות וזוגות חד-מיניים, בעוד שמספר התורמים הישראלים לא מספק את הביקוש. במקביל נרשמה עלייה במחירי תרומות זרע מחו"ל וקושי במציאת תורמים העומדים בדרישות הרפואיות והרגולטוריות המחמירות - כך שלפחות 85% מהמעוניינים נפסלים בתהליך המיון.

בישראל פועלים כיום 17 בנקי זרע, רובם בבתי חולים, שמייבאים גם זרע מתורמים בחו"ל בהתאם לתנאים שנקבעו ב-2015. בנוסף, משרד הבריאות הקים בשנת 2021 מאגר ארצי מקודד לתורמי זרע, שמרכז מידע, מקשר בין בנקי הזרע ומסייע במניעת תרומות כפולות.

בעדכון החוזר מוצעים מספר שינויים מרכזיים שייבאו לידי ביטוי בסטנדרט הטיפול, בינהם הגבלה על מספר המשפחות שיכולות לקבל תרומה מאותו תורם, הידוק בדיקות גנטיות ורפואיות, עדכון ההסדרה לגבי תרומות לא אנונימיות דרישות חדשות לגבי סכמות הייעוץ וההסכמה לשימוש בזרע, הקלות במנגנון יבוא הזרע מחו"ל, עם שמירה על בטיחות ודרישות בדיקות, ועדכון כללים לגבי תרומת ונטילת זרע מנפטר, כולל אפשרות למתן הנחיות מראש לגבי הזרע לאחר פטירה.

בעוד החוזר עדיין פתוח לקבלת הערות הציבור, במשרד הבריאות מציינים כי המטרה היא להעלות את רמת הבטיחות והאיכות, להגן על זרע תורמים וצעירים שייולדו, ולהבטיח התאמה בין תורם לנתרמת תוך שימוש בטכנולוגיות ובידע הגנטי העדכניים.