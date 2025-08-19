צה"ל משדרג את רפואת הדיגיטל: מרכז בריאות אונליין למשרתים

מומלצים -

צה"ל השיק היום (שלישי) את מרכז הבריאות אונליין, כחלק ממהלכים לשיפור השירותים הרפואיים למשרתי צה"ל, במיוחד על רקע המלחמה הממושכת בכלל הזירות. המרכז מאפשר מענה מותאם אישית, משלב טכנולוגיות בינה מלאכותית ומציע שירותים נגישים מכל מקום, גם בזירות לחימה.

המרכז הוא המשך של שיפור שירותי הרפואה מרחוק, עם עלייה של יותר מפי 3 במספר התורים מרפואת מומחים - מכ-2,500 תורים לכ-7,350 תורים בחודש יולי 2025 בלבד. תחומי הרפואה שהורחבו כוללים רפואת עור, נשים, אלרגיה, אנדוקרינולוגיה, ראומטולוגיה, גסטרו, רפואת שינה, כאב, נוירולוגיה ונפרולוגיה, ובקרוב יתווספו גם ריאות ורפואה תעסוקתית. השירות ניתן באמצעות ספקים מוכרים בשוק הבריאות הישראלי, ביניהם אסיא, שר"ן ו-Femi.

חידושים למשרתים:

• שדרוג יישומון המדיתיק - מאפשר קביעת תורים, חידוש מרשמים, קבלת ייעוץ רפואי מרחוק וגישת רשומה רפואית מלאה. האפליקציה כוללת גם צ'ט בינה מלאכותית עם נציג אנושי ומענה ווטסאפ.

• בוט הרפואה הדחופה פועל 24/7 ומסוגל להפנות לרופא יחידה או לרופא משפחה אונליין.

• שלושה יישומוני פיזיותרפיה - Kemtai, WiseCare ו-Sency - מאפשרים תרגול עצמאי מרחוק עם פידבק ומעקב אחר ההתקדמות.

• מוקדי שירות ייעודיים: מוקד זימון תורים ומידע, פר"ח, רפואה דחופה, בריאות הנפש, בריאות האישה ומוקד מעבדות.

מוקד בריאות האישה ומוקד מעבדות חדשים, עם סיוע בזימון תורים ומענה מקצועי למשרתות ומשרתים.

שירות מרפאת VIP מבצעי ופורשים, שיאפשר טיפול בקצינים קרביים ומעבר חלק למרפאות אזרחיות.

חידושים למטפלים:

שירותי הרפואה מרחוק תורמים לייעול העבודה בשטח ומפחיתים את העומס האדמיניסטרטיבי. רופאי יחידות יכולים להפנות חיילים לפיזיותרפיה מרחוק ולעקוב אחר ביצוע התרגילים. שירותי ביקורופא אונליין פועלים 24/7 למשרתים קבע ו-06:00-23:00 למשרתי חובה. מוקד המעבדות עוזר למטפלים במעקב אחר תוצאות חריגות ומענה מקצועי.

נתונים מרכזיים

• זמן ההמתנה לתורים אונליין קצר משמעותית לעומת תור פיזי.

• רפואת מומחים אונליין: כ-1,270 מפגשים עם ממוצע המתנה של 26 דקות בלבד.

• מוקד המעבדות בשיתוף מכבי שירת כ-13,550 משרתים מאז ההשקה.

המהלך מדגיש את התמיכה והחדשנות של צה"ל בשירותי הרפואה עבור כלל המשרתים, ומשלב טכנולוגיות דיגיטליות לשיפור הנגישות והזמינות של טיפול רפואי מותאם אישית.