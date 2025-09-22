לא קיבל את החיסון: תינוק מירושלים מת לאחר שחלה בחצבת

מומלצים -

המקרה השלישי מתחילת ההתפרצות הנוכחית: משרד הבריאות הודיע הבוקר (שישי) על מותו של תינוק בן שנה וארבעה חודשים מחצבת. הוא התגורר בירושלים, ולא חוסן נגד המחלה. עוד נמסר כי נכון להיום, בבתי החולים מאושפזים 24 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל שש שלא התחסנו נגד חצבת. שמונה מהם - ילדים המאושפזים בטיפול נמרץ, כאשר אחד מחובר למכונת אקמו.

נכון לעכשיו, ביישובים בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית ונוף הגליל, קיימת התפרצות פעילה של חצבת. תושבי היישובים הללו יכולים להגיע בהם לתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים. במשרד הבריאות ציינו, כי לקראת החג חשוב להימנע מהתכנסויות במידה ואתם חשים ברע, זאת בכדי לא להדביק אחרים.

כזכור, בשבוע שעבר הודיע משרד הבריאות כי תינוקות בגילאי שישה עד 11 חודשים יוכלו להתחסן נגד מחלת החצבת ללא תור בטיפות החלב, זאת בכפוף לקשר משפחתי או חברתי לאנשים שגרים ביישובים בהם קיימת התפרצות פעילה של חצבת וכן, במידה שמתוכנן ביקור באיזורים אלו.

חצבת היא מחלה ויראלית מדבקת מאוד ומסכנת חיים - שניתן למנוע באמצעות חיסון יעיל ובטוח. במשרד הבריאות ממליצים לחסן את כל הילדים בגיל שנה ובגיל שש, זאת במסגרת תוכנית החיסונים השגרתית, כאשר ההמלצה היא להקדים את המנה השנייה לגיל שנה וחצי במקומות עם התפרצות של המחלה. לצד זאת, ישנה המלצה לחסן תינוקות בני שישה עד 11 חודשים באזורי התפרצות, וכאשר נוסעים למקומות הללו.

מידע נוסף לרבות שעות פעילות תחנות התחסנות נגד חצבת וכן הנחיות בנושא, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות. במקרה הצורך יש לתאם הגעה למרפאה או למיון ולעדכן את הצוות הרפואי, ולתיאום תור ניתן לפנות לקופות החולים או בימים א-ה ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*).