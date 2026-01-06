הפיתרון לכאב גב תחתון: מחקר ישראלי מציע טיפול חדש

כמעט שניים מכל עשרה ישראלים סובלים מכאבי גב תחתון כרוניים. מחקר ישראלי חדש ומקיף מציע גישה טיפולית יעילה יותר, שעשויה להקל על הסבל הרב שמלווים את הכאב. כתבתנו לענייני בריאות סיוון אלקלק מונייר הביאה הערב (שלישי) את הפרטים המלאים על השיטה החדשה והבטוחה לטיפול בכאבים כרוניים.

כאב זה משפיע על איכות החיים, גורם להוצאות כבדות למערכת הבריאות ולימי עבודה אבודים ולעיתים פוגע בבריאות הנפש.

מחקר חדש, שפורסם ב-JAMA Network Open, נערך במכוני הפיזיותרפיה של מכבי שירותי בריאות וכלל מעל 4,000 מטופלים. הוא בחן את השיטה החדשנית ETMI – Enhanced Transtheoretical Model Intervention, המשלבת ניהול עצמי של הכאב, שינוי תפיסות מוטעות לגבי גב ותנועה, וחיזוק תחושת המסוגלות של המטופלים.

בשונה מפיזיותרפיה מסורתית, המתמקדת בטיפולים ידניים ומכשור, ETMI שם את המטופל במרכז התהליך: אבחון פרטני, הסברה, חיזוק האמון בגוף, ועידוד שמירה על פעילות יומיומית גם בזמן כאב. "המחקר שלנו מדגים כי טיפול בפחדים ובדפוסי התנהגות מאפשר שיפור משמעותי בתפקוד - גם בלי להגדיל את מספר הטיפולים", מסבירה פרופ’ נועה בן עמי, מהאוניברסיטה האריאל.

ממצאי המחקר מצביעים על ירידה משמעותית בפחד מתנועה ושיפור תפקודי בתוך פחות מפגשים, וחוזרים על תוצאות שנצפו כבר במחקר קודם מ2017. החוקרים מדגישים: כאבי גב כרוניים אינם רק בעיה פיזית, אלא דורשים התייחסות רחבה לדפוסי חשיבה, התנהגות ואורח חיים.

תמי ביבר, מנהלת המחלקה לפיזיותרפיה במכבי, מוסיפה: "שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת אריאל הוא חלק מהחזון שלנו לשילוב ידע אקדמי עם יישום קליני איכותי, ולהציב את המטופל כשותף פעיל בתהליך השיקום. זוהי דוגמה לאיך ניתן לשפר איכות טיפול ולהפוך את הפיזיותרפיה למנוע שינוי בריאותי משמעותי".