שינוי משטר האימונים השבועי עשוי להציל את חייהם של מיליוני בני אדם הסובלים מיתר לחץ דם, ולהביא לאיזון מהיר של המדדים הרפואיים המסוכנים בתוך 24 שעות בלבד, ללא תלות בלעדית בתרופות.

מחקר סיסטמטי מקיף ומטא-אנליזה רחבת היקף, שפורסמו בכתב העת המדעי היוקרתי British Journal of Sports Medicine, בדקו נתונים משולבים של 31 מחקרים קודמים שבהם השתתפו 1,345 חולים המאובחנים עם יתר לחץ דם. החוקרים השוו בין סוגי תנועה מגוונים, בהם ריצה, רכיבה על אופניים, פילאטיס ואימוני כוח, וסימנו באופן מובהק שני סוגי אימונים כיעילים ביותר להורדה מיוחלת של המדדים בקצב מהיר.

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הסוג הראשון שנמצא יעיל במיוחד הוא שילוב קבוע בין אימון אירובי, דוגמת ריצה קלה או רכיבה על אופניים, לבין אימון התנגדות הכולל הרמת משקולות. הסוג השני הוא אימון הפוגות בעצימות גבוהה, המוכר בעולם המדע והכושר כאימון HIIT.

החוקרים מצאו כי שתי שיטות אלו הובילו לירידה משמעותית ביותר הן בלחץ הדם הסיסטולי והן בלחץ הדם הדיאסטולי של המטופלים לאורך יממה שלמה, וכי ביצוע של האימונים הללו לאורך תקופה של ארבעה שבועות בלבד מייצב את המדדים ברמות בריאותיות משמעותיות וקבועות.

החשיבות המרכזית של המחקר הנוכחי נובעת מכך שהחוקרים לא הסתפקו בבדיקה נקודתית במרפאה, אלא ניטרו את לחץ הדם של המשתתפים ברציפות לאורך 24 שעות מלאות, דבר המעניק תמונת מצב מדויקת ואמיתית של תפקוד מערכת הדם בחיי היום-יום.

מנהל מחלקת הקרדיולוגיה בבית החולים "בית ישראל דיקונס" ומרצה לרפואה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד, הדוקטור קליף ברגר, הסביר עם פרסום הנתונים כי יתר לחץ דם, המוגדר רפואית כמדד סיסטולי מעל 130 או מדד דיאסטולי מעל 80, הוא אחד מגורמי התחלואה והתמותה המובילים בעולם.

ברגר הדגיש כי כמחצית מהמבוגרים הסובלים מהתופעה אינם מצליחים להגיע לאיזון, מה שמקפיץ בצורה חדה את הסיכון המיידי של אותם חולים לחוות התקפי לב, שבץ מוחי ומחלות כליות קשות.

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המנגנון הביולוגי שבאמצעותו האימונים הללו מצילים את כלי הדם מוסבר על ידי הדוקטור אמר שר, קרדיולוג מומחה לרפואת לב לא-פולשנית במרכז הרפואי של אוניברסיטת האקנסק.

שר פירט כי פעילות אירובית משפרת ישירות את בריאותם של כלי הדם על ידי הפיכתם לגמישים ואלסטיים בהרבה, דבר המאפשר לדם לזרום בחופשיות רבה יותר ומפחית את הלחץ הפיזי המופעל על הדפנות של העורקים.

בנוסף לכך, המאמץ הגופני המבוקר מסייע לוויסות ואיזון פעילותה של מערכת העצבים המרכזית, ומוביל לשינויים חיוביים ברגישות הגוף לאינסולין, להפחתת תהליכים דלקתיים פנימיים ולמניעת נזקים חמצוניים בתאים.

למרות הממצאים החד משמעיים לגבי יעילותם של אימוני המשקולות וההפוגות, רופאי הלב מדגישים כי כל תנועה גופנית מובנית מהווה התקדמות מבורכת לעבר מערכת כלי דם בריאה יותר, וממליצים לכל אדם למצוא את הפעילות הספורטיבית האהובה עליו כדי להתמיד בה לאורך שנים.

לצד החדרת האימונים הממוקדים לשגרת היום-יום, המומחים מזכירים כי קיימות התערבויות רפואיות מוכחות נוספות שאינן כוללות תרופות ומסייעות להורדת לחץ הדם, ובהן הקפדה על תזונה דלת נתרן, הפחתה משמעותית בצריכת אלכוהול, שיפור איכות השינה הלילית והפחתת החשיפה האישית לזיהום אוויר ולמפגעי רעש עירוניים.