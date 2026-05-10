בעקבות המהפך של קריס ג'נר: הטרנד החם של עולם האסתטיקה

אחרי הבוטוקס והמילויים, הטרנד החם של עולם האסתטיקה הוא ניתוחי מתיחת פנים, שמובילות המפורסמות הגדולות בעולם. ההליך הרפואי שמבטיח מראה צעיר צבר תאוצה בעולם, וגם בישראל, בעקבות המהפך המרשים של קריס ג'נר, אך כעבור שנה נדמה שהתוצאות לא מחזיקות מעמד - האם מדובר בפתרון זמני בלבד? בכתבה ששודרה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הבריאות סיון אלקלק מונייר יצאה לבדוק.

אחרי שכולם דיברו על מתיחת הפנים היוקרתית של אם הקרדשיאנס, קריס ג'נר בת ה-70, ונשים רבות רצו להיראות כמוה - כעת, לאחר כשנה, נראה כי היא כבר אינה מרוצה מהתוצאות - כך לפחות לפי דיווחים מעבר לים.

ג'נר נתפסה בטקס המט גאלה, רק לפני כשבוע, בתמונה ללא פילטרים כשפניה נראות שונות לחלוטין. נדמה שהתוצאה של ההליך, שעלותו הוערכה ביותר ממאה אלף דולר, "מתרופפת" או "נשמטת", מה שהצית גל של ספקולציות ברשתות החברתיות וגם בקרב מומחים בתחום האסתטיקה.

ההליך לא שמור רק לג'נר ולביצה ההוליוודית, בישראל מתבצעים מדי שנה מעל 5,000 ניתוחים פלסטיים וכ-40 אלף הליכים אסתטיים, כאשר מתיחת פנים נחשבת לאחד הניתוחים הפופולריים והמתגברים בתחום.

האם כל מי שעבר את ההליך צריך לחשוש ממקרה ג'נר? מתברר שיש טכניקות שונות, אך בכולן התוצאות מחזיקות בממוצע בין 8 ל-12 שנים, כשגיל המטופל והיסטוריית הטיפולים הקודמים שלו משפיעים באופן משמעותי על משך התוצאה.

כך או כך, הסיפור של קריס ג'נר והדיווחים הקשים מעבר לים על צניחת פניה, ממחישים עד כמה הגבול בין אסתטיקה, ציפיות אישיות ושיפוט ציבורי הוא דק - במיוחד בעידן שבו כל שינוי הופך מיד לדיון ויראלי ברשת.