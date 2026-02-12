מהפכת בריאות בדרום: הדסה משיקה מרכז רפואי מתקדם בנתיבות

בשורה לתושבי הדרום: המרכז הרפואי הדסה חנך היום (רביעי) את "הדסה-הלמסלי נתיבות" - מרכז רפואי חדשני שייפתח בהדרגה החל מהיום ויעניק שירותי אבחון, טיפול וליווי רפואי מתמשך לתושבי נתיבות והיישובים הסמוכים. המרכז לא יכלול חדר מיון, אך יספק מגוון רחב של שירותי מומחים ודימות מתקדמים.

המרכז, המשתרע על פני כ-2,000 מ"ר, צפוי לשרת יותר מ-150 אלף תושבי נתיבות, יישובי הנגב המערבי והעוטף. הוא כולל מרפאות מומחים, מחלקות אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, וכן מערך דימות מתקדם במיוחד - לרבות MRI חדשני, לצד CT, אולטרסאונד, רנטגן ושיקוף, חלקם בטכנולוגיות המשלבות בינה מלאכותית.

הפרויקט יצא לדרך עוד לפני פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", מתוך מטרה לצמצם פערים ארוכי שנים בשירותי הבריאות בדרום ולאפשר לתושבים לקבל טיפול איכותי סמוך לביתם, מבלי להידרש לנסיעות ממושכות למרכז הארץ.

היוזמה היא שיתוף פעולה של עיריית נתיבות, הנהלת המרכז הרפואי הדסה, ארגון נשות הדסה - בעלי בית החולים, קרן הפילנתרופיה העולמית ע"ש ליאונה מ’ והארי ב’ הלמסלי, ובשותפות קופות החולים.

בהדסה מדגישים כי צוותי מומחים מבתי החולים של הדסה בירושלים יגיעו לנתיבות וינגישו לתושבים את הידע, הניסיון והסטנדרטים של בית חולים אוניברסיטאי מוביל.

השם "הדסה-הלמסלי נתיבות" ניתן למרכז כהוקרה לתרומתה המשמעותית של קרן הלמסלי, שהעמידה מענקים בהיקף של יותר מ-5.2 מיליון דולר לרכישת ציוד רפואי וכ-950 אלף דולר נוספים לגיוס כישרונות רפואיים מובילים.

מאז 2010 התחייבה הקרן למענקים של יותר מ-700 מיליון דולר בישראל, לטובת הרחבת שירותי הבריאות, חיזוק המחקר הרפואי והטכנולוגי וקידום יוזמות לאומיות.

שנדור פרנקל, נאמן קרן הלמסלי, אמר: "בין אם אתם גרים בצפון או בדרום ישראל, לא אמורה להיות כל מגבלה באשר ליכולתכם לקבל את אותה איכות של שירותי בריאות, בדיוק כמו בירושלים ובתל אביב. אנו שמחים לתמוך בהרחבה חיונית זו שתאפשר לתושבי נתיבות והסביבה גישה לחדשנות הרפואית ולטיפול המגיע להם".

מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס, הגדיר את המהלך כ"פרויקט לאומי היסטורי ומכונן" והוסיף: "הקמת המרכז הרפואי בעיר נתיבות היא הכרה בזכותם המלאה של תושבי הדרום לקבל שירותי רפואה מתקדמים וראויים, ללא נסיעות ארוכות לערים מרוחקות או זמני המתנה ממושכים".

יו"ר דירקטוריון הדסה, דליה איציק, הוסיפה כי מדובר ב"תיקון היסטורי מתבקש" והדגישה כי הנוכחות בדרום היא שליחות לאומית.

ראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר, אמר בטקס החנוכה: "תושבי נתיבות והסביבה זכאים לרפואה מתקדמת, למומחים מהשורה הראשונה ולטכנולוגיות חדשניות - בדיוק כפי שמקבלים במרכז הארץ. זהו צעד משמעותי נוסף בהפיכתה של נתיבות למרכז מטרופוליני מוביל בדרום".

למרות שהמרכז אינו כולל חדר מיון, בהדסה מדגישים כי מדובר במתחם רפואי רחב היקף שיספק שירותים ברמה גבוהה במיוחד בתחומים בהם עיניים, אורתופדיה, נוירולוגיה, גסטרו, נשים, פה ולסת ודימות.

הפתיחה מסמנת שלב נוסף במגמת חיזוק שירותי הבריאות בפריפריה - מהלך שבמערכת הבריאות מקווים שיסייע בצמצום פערים, שיפור איכות החיים והגברת הביטחון הרפואי של תושבי הדרום.

נשיאת ארגון נשות הדסה העולמית, הגב' קרול אן שוורץ: "המרכז הרפואי שהושק בנתיבות הוא רגע של התחדשות, תקווה, וביטוי מובהק לחזון שמלווה אותנו, לפתח ולהנגיש רפואה איכותית, מתקדמת ושוויונית לכל אזרח, בכל מקום בישראל. מאז הקמת הארגון לפני יותר מ-110 שנים, לקחנו על עצמנו אחריות לאומית בבניית תשתיות הרפואה ובהנחת היסודות במערכת הבריאות הישראלית. הרחבת שירותי הבריאות לפריפריה אינה מהלך נקודתי, אלא חלק ממחויבות עמוקה לחברה הישראלית כולה, לחיזוק הדרום ולצמצום הפערים. המהלך משקף את האמונה שלנו שבריאות, חוסן ועתיד טוב יותר מתחילים בנוכחות רפואית חזקה ואיכותית בקהילה".