אל תוותרו על זה: צחצוח שיניים לקוי מעלה את הסיכון למחלות לב

הזנחת צחצוח השיניים לפני השינה מעלה משמעותית את הסיכון ללקות במחלות לב וכלי דם, כך עולה מדיווח שפורסם היום (ראשון) במגזין הבריאות EatingWell.

הממצאים מצביעים על כך שהיגיינת פה לקויה אינה רק עניין של אסתטיקה או מניעת עששת, אלא גורם סיכון רפואי ממשי שעלול להוביל להחמרת מצבים קרדיווסקולריים ולאי-ספיקת לב.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הסיכון הביולוגי נובע מירידה משמעותית בייצור הרוק בזמן השינה, מצב המעניק לפלאק ולחיידקים חלון הזדמנויות להצטבר על החניכיים באין מפריע.

דוקטור פאדי סווידה הסביר בדיווח כי המחשבה שבריאות הפה נפרדת מבריאות הגוף הכללית היא מיתוס מסוכן; דלקת כרונית בחניכיים אינה נשארת מקומית, אלא חודרת למחזור הדם וגורמת לנזקים דלקתיים בכלי הדם. קרדיולוגים מדגישים כעת כי יש להתייחס להיגיינת הפה כאל גורם סיכון שווה ערך ליתר לחץ דם או סוכרת.

נתוני מחקר שנפרסו על פני יותר מעשר שנים מראים כי צחצוח שיניים שלוש פעמים ביום או יותר קשור לסיכון נמוך יותר לפרפור פרוזדורים. הקרדיולוג דוקטור והאג' אמאן ציין כי גם ניקוי שיניים מקצועי תקופתי אצל שיננית מהווה גורם עצמאי המוריד את הסיכון לתחלואה בלב. על פי הדיווח, צחצוח הבוקר בלבד אינו מספיק, שכן הוא אינו מגן על הרקמות במהלך שעות הלילה שבהן הפה יבש יחסית והחיידקים פעילים במיוחד.

מומחי תזונה ובריאות ממליצים לאמץ הרגלים המשלבים היגיינה ותזונה נכונה כדי להגן על המערכת הקרדיווסקולרית. מעבר לצחצוח ושימוש בחוט דנטלי לפני השינה, מומלץ להפחית בצריכת משקאות מתוקים המזינים את חיידקי הפה ולעבור לשתיית מים. בנוסף, תזונה עשירה בסיבים תזונתיים, ויטמין C ואומגה 3 מסייעת לשמור על מאזן דלקתי תקין בגוף ומחזקת את עמידות החניכיים והלב כאחד.