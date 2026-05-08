שיא במערכת הבריאות: מייסד וואטסאפ יתרום 200 מיליון דולר לשערי צדק

בית החולים שערי צדק בירושלים הודיע על קבלת תרומת ענק בסך 200 מיליון דולר מיאן קום, מייסד אפליקציית וואטסאפ. התרומה, שהועברה באמצעות הקרן המשפחתית של קום, מוגדרת בתור התרומה הפילנתרופית הגדולה ביותר שניתנה אי פעם למוסד רפואי בישראל. הכספים מיועדים להקמת מגדל אשפוז חדש שיכלול גם מגורים לסגל הרפואי, ובכך צפויים לשלש את שטחו של בית החולים, המונה כיום כ-1,000 מיטות אשפוז.

יאן קום בן ה-50, יהודי יליד אוקראינה שהיגר לארצות הברית בנעוריו, הפך לאחד הפילנתרופים הבולטים בעולם היהודי מאז מכירת וואטסאפ לחברת "מטא" (פייסבוק) ב-2014. התרומה הנוכחית שוברת את שיא העבר שנקבע רק בשנת 2025, אז תרמו ענת ושמואל חרל"פ 180 מיליון דולר לבית החולים בילינסון. המענק של קום מצטרף לשורה של תרומות קודמות שלו לארגונים ישראליים וציוניים, ומשקף את מחויבותו העמוקה לתמיכה בתשתיות חיוניות במדינת ישראל.

המהלך ההיסטורי מדגיש מגמה גוברת של הסתמכות בתי חולים עצמאיים על פילנתרופיה פרטית לצורך פרויקטים של תשתיות לאומיות. תהליכי התכנון למגדל החדש מתקדמים במהירות במוסדות התכנון בירושלים. התרומה ממחישה את הפער המתרחב בין מוסדות רפואיים המסוגלים לגייס הון פרטי משמעותי לבין אלו התלויים אך ורק בתקצוב הממשלתי, ומציבה סטנדרט חדש למעורבות הקהילה היהודית בתפוצות בחיזוק מערכת הבריאות הישראלית.