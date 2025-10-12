הבדיקות השונות ומשך ההליך: מאחורי זיהוי החללים החטופים

מערכת הבריאות נערכת בימים האחרונים לקראת קליטת החללים החטופים השבים - וזה כולל הכנה של הצוותים במרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות, חקירת וקביעת סיבת המוות. ההיערכות לאירוע כוללת עשרות מומחים מענפים שונים והעבודה מתואמת עם צה”ל והרבנות הצבאית, משטרת ישראל ומשרד הדתות.

במרכז לרפואה משפטית ציינו כי ככל שדרגת השימור נמוכה יותר, כך התהליך מורכב יותר ודורש שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ואינטגרציה בין מספר בדיקות - כך שממצאים פשוטים וברורים מאפשרים זיהוי רשמי תוך כשעה וחצי. אולם בהינתן ממצאים מורכבים הליך הזיהוי יכול לקחת בין שעות לימים.

ד"ר חן קוגל מהמרכז: "אנו ניצבים היום בפני אתגר מקצועי, אבל ערוכים אליו כבר שנתיים. אנחנו עוסקים בניהול ובבדיקה רפואית משפטית". "לאחר שהחללים יועברו מעבר לגבול מומחים יבדקו אותם. הבדיקה תכלול הוצאת תאים לזיהוי החלל, בדיקת רופאי שיניים מטעם המשטרה ויחד עם רופא המכון, ועוד בדיקות שונות", אמר. לדבריו, לאחר הבדיקות צוות המרכז, בליווי מערך של עובדים סוציאלים, ייפגשו עם משפחות החללים וימסרו להם מידע.

נזכיר כי אחרי שהחטופים יגיעו לרעים עם הצלב האדום - אנשיו יחזרו לרצועת עזה כדי לאסוף את ארונות החללים החטופים. "יבוצעו התאמות בכלי הרכב כדי להביא את החללים ארצה לקבורה", אמר גל הירש. "מספר חללים חטופים צפויים לחזור לידינו כבר מחר. הם יגיעו לידינו, ייעטפו בדגל ישראל, יקבלו את הכבוד וייאמרו תפילות במעמד מכבד. הם יועמסו והשיירה תצא לזיהוי", הוסיף.

בנוגע לכוח המשימה שהוקם על מנת לאתר חללים חטופים שלא יחזרו מחר - של ארצות הברית, ישראל, קטאר, מצרים וטורקיה - ברגע שהחללים יחזרו הכוח הזה יתחיל לעבוד. במקום שבו תידרש פעילות הנדסית נאפשר הכנסת ציוד הנדסי, או מומחים אם יצטרכו. "אנחנו מקווים לפעול במהירות להשיב את כל החללים החטופים שלא יושבו מחר. השר דרמר הבהיר: 'הדרישה היא 100% מאמץ מצד חמאס'", אמר הירש.