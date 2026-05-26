טירוף ה"אינדקס": הטרנד החדש והמסוכן של בני הנוער

אם יצא לכם לשמוע לאחרונה יותר ויותר את בני נוער וצעירים סביבכם שמדברים על אינדקס כשחם בחוץ, דעו שמדובר במדד הקרינה שמחליף מבחינתם את תחזית מזג האוויר.

ולא, המטרה שלהם היא ממש לא להישמר מהשמש ולתפוס מחסה בצל אלא לדעת מתי בדיוק קרינת השמש הכי חזקה - כלומר, הכי משזפת. הטרנד בודק את מדד הקרינה שנע בין 1 ל-11, כאשר 11 הוא הרמה הכי מסוכנת ומובילה לכוויות. על פי התוצאה המתקבלת מתנהל הלו"ז הרשמי של בני הנוער, גם בישראל.

מעבר לנזק הבריאותי המיידי, הטרנד חושף עד כמה המשתזפים באינדקס גבוה לא מודעים לכך ששיזוף יתר הוא למעשה זעקת עזרה של העור. כשהעור משנה את צבעו כתוצאה מחשיפה לשמש, הוא למעשה מייצר מלנין בניסיון נואש להגן עליו מפני קרינת ה-UV ההרסנית שעלולה לגרום גם לסרטן עור. על פי הערכת האגודה למלחמה בסרטן, מדי שנה מאובחנים בישראל כ-2,000 אנשים עם מלנומה ממאירה של העור - 60% מהם גברים ו-40% נשים.

לאורך השנים המראה השזוף נחשב לחיוני ויפה יותר, ונכון לעכשיו נראה שהטרנד רק צובר תאוצה ברשתות החברתיות וכאן כדי להישאר.