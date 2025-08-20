"המעבר לחופש": התצפיתניות סיימו את השיקום האינטנסיבי

מומלצים -

עוברות שלב: חצי שנה אחרי שנקלטו במחלקת השבים בבית החולים בילינסון שבפתח תקווה, חמש

התצפיתניות שורדות השבי, דניאלה גלבוע, לירי אלבג, נעמה לוי, קרינה ארייב ואגם ברגר, סיימו היום (רביעי) את השיקום האינטנסיבי והחלו בשלב ימי צ'ק אפ תקופתיים. מדובר במעקב מתמשך לטווח ארוך ביחד עם טיפול בקהילה.

במהלך יום הצ'ק אפ הראשון עברו התצפיתניות בדיקת רופא, בדיקות דם, והערכות מקיפות בתחומים של

פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הערכה תזונאית והדמיות לפי הצורך. באמצעות תוצאות הבדיקות תבנה תוכנית טיפולית מותאמת אישית לטווח ארוך.

כמו כן, עברו שורדות השבי גם שיעור חווייתי עם ג'וליה שחר ושחזרו את תמונת האיחוד המרגשת שלהן מיום חזרתה של אגם.

פרופ' נעה אליקים רז, מנהלת מחלקת השבים בבית החולים בילינסון: "לראשונה מזה חצי שנה חמש

התצפיתניות חזרו למחלקת השבים שמסמלת עבורן את המעבר מהשבי לחופש. השיקום שלהן ושלנו כאומה, לא יהיה שלם בלי שכל 50 החטופים יחזרו".

דוברות בית החולים בילינסון

פרט להליך השיקום המתקדם, אלי אלבג, אביה של לירי סיפר לאחרונה כי היא חזרה לצבא. "היא רוצה תפקיד משמעותי, יש לפחות עוד תצפיתנית אחת שרוצה לחזור". בזמנו, דווח כי למקורביה היא סיפרה: "רוצה לסגור חשבון עם מי שחטף אותי, מעוניינת להשתלב בתפקיד משמעותי".

מאז שחרורן מהשבי, בצה"ל הציעו לתצפיתניות שנחטפו מבסיס נחל עוז לשוב לשירות – אך בהתאם ללוחות הזמנים האישיים שלהן.