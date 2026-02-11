מתכננים ניתוח לייזר בעיניים? כך תדעו אם אתם מתאימים

אלפי ישראלים עוברים מדי שנה ניתוח לייזר בעיניים כדי להיפרד מהמשקפיים, אבל ההחלטה אם תוכלו לעבור את ההליך תלויה קודם כל בבריאות העיניים שלכם. מחלות קיימות, מבנה הקרנית או אפילו שינויים הורמונליים עלולים להשפיע על ההתאמה. בכתבה שלפניכם תגלו אילו מגבלות רפואיות נבדקות, ומתי כדאי לקבוע בדיקת התאמה מקצועית.

עשרות אלפי ישראלים פונים מדי שנה לבדיקות התאמה לניתוח לייזר בעיניים. ההליך הניתוחי מהיר, מדויק מאוד ונחשב בטוח, אך לא כל אחד נמצא מתאים. יש מצבים שבהם הניתוח כלל אינו אפשרי, אחרים שבהם מדובר במניעה זמנית בלבד, ולצדם מקרים שבהם רק בדיקה רפואית מקיפה יכולה להכריע אלה הסיבות השכיחות לכך שהליך הלייזר נדחה או לא מתבצע.

מתחת לגיל 17.5 לא מבצעים ניתוח

בני נוער אינם מועמדים לניתוח לייזר. העיניים עדיין מתפתחות, והמספר במשקפיים עלול להשתנות. ההמלצה המקובלת היא להמתין עד גיל 17.5 לפחות, ורק כאשר המספר יציב במשך שנה רצופה אפשר לשקול את ההליך.

קטרקט מתקדם: הלייזר הוא לא הפתרון

כאשר עדשת העין נעשית עכורה, כפי שקורה בקטרקט, ניתוח הלייזר אינו רלוונטי. כאן מדובר בבעיה בעדשה ולא בקרנית, ולכן הטיפול המתאים הוא ניתוח קטרקט ייעודי.

קרנית דקה או קרטוקונוס: אי התאמה ברורה

הקרנית היא החלק שמעוצב מחדש בניתוח הלייזר. כאשר הקרנית דקה מאוד (פחות מ־450 מיקרון) או במצב של קרטוקונוס, מחלה הגורמת לעיוות וחולשה, הניתוח אינו מתאים. הלייזר עלול להחמיר את העיוות ולהביא לבעיות חמורות בראייה.

גלאוקומה לא מאוזנת או זיהום: קודם מטפלים

בגלאוקומה, מחלה המתבטאת בלחץ תוך עיני גבוה, חשוב להגיע לאיזון מלא לפני ששוקלים ניתוח לייזר. אם המחלה אינה מאוזנת, לא מבצעים את ההליך. גם במקרים של זיהום פעיל או דלקת בקרנית יש להמתין עד לריפוי מלא.

עין יבשה מאוד: מניעה מוחלטת, במצבים קלים אפשר לטפל

תסמונת עין יבשה נפוצה מאוד בקרב מועמדים לניתוח. כאשר היובש חמור מאוד, הניתוח אינו אפשרי, משום שהוא עלול להחמיר את התסמינים ולעכב החלמה. במצבים קלים או בינוניים ניתן לטפל ביובש בעזרת טיפות, תרופות או טיפולים ייעודיים, ולאחר מכן לחזור לבדוק את ההתאמה.

מספר גבוה במשקפיים: תלוי במדידות הקרנית

מי שסובלים ממספר גבוה במיוחד, קוצר ראייה מעל מינוס 12 או רוחק ראייה מעל פלוס 6, עלולים לא להתאים לניתוח. ככל שהמספר גבוה יותר, יש צורך להסיר יותר רקמה מהקרנית. במקרים כאלה ייתכן שהקרנית תהפוך דקה מדי. לכן רק בדיקה מקיפה של עובי הקרנית ונתוני העין יכולה להכריע.

מחלות כרוניות לא מאוזנות: סיכון מוגבר

סוכרת שאינה מאוזנת עלולה לעכב את ההחלמה, לפגוע בכלי הדם הקטנים בעין ולהגביר את הסיכון לזיהומים. גם מחלות אוטואימוניות פעילות, כמו לופוס או דלקת מפרקים שגרונית, עלולות לגרום לתגובה דלקתית. כאשר המחלות אינן מאוזנות הניתוח אינו מומלץ, אך לאחר טיפול ואיזון ניתן לשוב לבדוק התאמה.

תרופות מסוימות: המתנה נדרשת

תרופות כמו ראקוטן, שניתנת לאקנה, וסטרואידים במינון גבוה משפיעות על העיניים ועל תהליך הריפוי. במקרים כאלה לא מבצעים ניתוח לייזר. לאחר הפסקת התרופות, בהתאם להנחיות הרופא, ניתן לבצע הערכה מחודשת.

הריון והנקה: ממתינים לסיום התקופה

במהלך ההריון וההנקה מתרחשים שינויים הורמונליים המשפיעים על יציבות הראייה והקרנית. בנוסף, תרופות וטיפות עיניים הניתנות בזמן הניתוח אינן מתאימות לנשים בהריון או מניקות. לכן בתקופות אלו הניתוח אינו מתבצע. לאחר סיום ההנקה ובהמתנה של כמה חודשים ניתן לשוב לבדוק התאמה.

אסטיגמציה לא סדירה: הלייזר לא פותר

בעוד שאסטיגמציה רגילה ניתנת לתיקון בלייזר, כאשר מדובר בעיוות לא סדיר של הקרנית, הלייזר אינו יעיל. במצבים כאלה נדרשות חלופות טיפול אחרות, בהתאם להערכת רופא עיניים.

ניתוחי עבר או פגיעות בעין: רק בדיקה תכריע

מטופלים שעברו ניתוחי עיניים קודמים, כמו השתלת קרנית או טיפול בצלקות, וכן מי שסבלו מפגיעות משמעותיות, אינם נפסלים אוטומטית, אבל מבנה הקרנית עלול להיות שונה. רק בדיקות מתקדמות מסוגלות להכריע אם ניתן לבצע את הניתוח בצורה בטוחה.

מחלות רשתית: הלייזר לא רלוונטי

מחלות רשתית כמו היפרדות רשתית, ניוון מקולרי או רטינופתיה סוכרתית אינן נפתרות באמצעות ניתוח לייזר בקרנית. מדובר במחלות הפוגעות ישירות ברשתית, ולכן ההליך אינו מתאים.

אישונים רחבים: בדיקה בתנאי חושך

אצל אנשים עם אישונים רחבים במיוחד עלולות להופיע תופעות לוואי לאחר הניתוח, כגון הילות סביב אורות או סנוור בלילה. לא בכל מקרה זה יופיע, ולכן נדרשת בדיקה ייחודית בתנאי חושך כדי לקבוע אם מדובר במגבלה אמיתית.

בשורה התחתונה, הטכנולוגיה התקדמה באופן דרמטי ואחוזי ההצלחה מרשימים, אך לא כל אדם מתאים לניתוח לייזר בעיניים לתיקון ראייה. בלי בדיקה רפואית אישית אי אפשר לקבוע. בדיקת התאמה ב'אסותא אופטיק, מעניקה תשובה ברורה: לעיתים חיובית ולעיתים שלילית אך ותמיד מבוססת על ממצאים רפואיים מדויקים, ולא על שמועות או ציפיות.