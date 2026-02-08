שיא חדש של תרומות איברים בישראל: 54 השתלות ב-47 חולים תוך חודש

שנת 2026 נפתחה בשיא חדש של השתלות ותרומות איברים בישראל. במהלך חודש ינואר נענו 11 משפחות לבקשת תרומת איברים, ובעקבות כך בוצעו 54 השתלות איברים ב-47 חולים - מספר חסר תקדים. לשם השוואה, השיא הקודם עמד על כ-36 השתלות בחודש בשנת 2024.

במהלך החודש בוצעו שבע השתלות לב, תשע השתלות ריאה (בהן השתלה אחת מתרומת ריאות מקפריסין), כאשר שבעה חולים קיבלו שתי ריאות, ושני חולים ריאה אחת, בוצעו תשע השתלות כבד ו-21 השתלות כליה.

בנוסף, הושתלו 78 קרניות, שישה מסתמי לב, תשעה שתלי עצם וגיד, וחולה נוסף טופל בשתלי עור לצורך ריפוי כוויות.

שתי תרומות התקבלו בבתי החולים הדסה, רמב"ם, שערי צדק ובלינסון ותרומה אחת התקבלה בבתי החולים וולפסון, לגליל וסורוקה.

ד"ר תמר אשכנזי מנהלת המרכז הלאומי להשתלות: "מוקירה את האחים והאחיות מתאמי ההשתלות, הפועלים ימים ולילות עם הרופאים וצוותי הטיפול הנמרץ, לקבלת הסכמת המשפחות ברגעים הקשים ביותר של אובדן. ולצידם - צוותי ההדמיה וחדרי הניתוח. ומעל כולם - המשפחות, שבתעצומות נפש ומתוך כאב עמוק בחרו להציל חיים".