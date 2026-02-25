במעשה אצילי וברגעי האובדן, משפחתו של שי גלבגיסר ז”ל, יליד גני תקווה ומנהל פיתוח עסקי, בחרה לתרום את איבריו, ובכך מסרה היום (רביעי) חיים חדשים למספר מטופלים.

במרכז הרפואי איכילוב הגיע החולה בן ה-51 לחדר ההלם לאחר דום לב פתאומי. למרות מאמצי ההחייאה, הרופאים קבעו את מותו. ברגעים הקשים, המשפחה הסכימה לתרומת איבריו באמצעות פרוטוקול DCD-NRP, פרוטוקול מתקדם להצלת איברים לאחר דום לב, זהו המקרה השני מתחילת השנה במרכז הרפואי שבו הופעל ההליך.

שתי כליות הונצלו והושתלו בשני מטופלים, בעוד שתי קרניות יעניקו אור עיניים למטופל שממתין להשתלה.

שי גלבגיסר ז"ל התגורר בתל אביב עם אשתו שירן, שהייתה בהריון מתקדם בעת פטירתו, והיה אב לשניים מנישואיו הקודמים. לאורך חייו, שי היה ספורטאי, מאמן כושר, ופעיל קהילתי שהקים קהילה תומכת למנותחים בריאטריים, וליווה אלפי אנשים בדרך לחיים בריאים ומאוזנים.

אשתו שירן ספדה לו: "חייו היו מסע של אהבת אמת, נתינה והשראה. במעשה אחרון של אצילות וחסד הענקת חיים לאחרים. אני גאה להיות אשתך ואם ביתך. אשא אותך בליבי תמיד".

המשפחה מבקשת כי מורשתו של שי - אהבת האדם, הנתינה והבחירה בחיים, תמשיך להדהד ולעודד אחרים לבחור בתרומת איברים.