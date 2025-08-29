התפרצות החצבת בישראל: חולה אותר בטיסה מבודפשט לתל אביב

מומלצים -

משרד הבריאות עדכן הבוקר (שישי) על חולה בחצבת, שטס מבודפשט לתל אביב.

מהחקירה האפידמיולוגית, עלה כי הנוסע טס בטיסת ארקיע שמספרה IZ292 מבודפשט לתל אביב. הטיסה המריאה מבודפשט ביום שני, 25 באוגוסט בשעה 21:50, ונחתה בנתב"ג ב-26 באוגוסט לפנות בוקר בשעה 03:00.

משרד הבריאות הוציא הנחיה לנוסעים שהיו בטיסה זו ומתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד. לידיעת הציבור - ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי. כמו כן, ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*) על מנת לברר את הצורך בקבלת חיסון.

אתמול, משרד הבריאות עדכן על חולה חצבת שנסע בתחבורה ציבורית בתקופת הזמן המדבקת של המחלה ומסר את פרטי הנסיעות נכון ליום 25 באוגוסט:

•⁠ ⁠אוטובוס מעמנואל לירושלים (קו 465) בשעה 11:30

•⁠ ⁠קו 65 בתוך ירושלים מרחוב ירמיהו שמגר לגשר המיתרים וקו 39 מגשר המיתרים לבית החולים שערי צדק בשעה 14:00

•⁠ ⁠אוטובוס מירושלים לעמנואל בשעה 00:00

מאחר ומדובר במחלה מדבקת מאוד משרד הבריאות ביקש מאנשים ששהו במקומות ובשעות שצוינו מעלה, לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות.

נכון ליום רביעי 27 באוגוסט, מאז תחילת התפרצות החצבת בישראל לפני כשלושה חודשים, אובחנו 770 חולים, מהם 228 חולים פעילים, כאשר מרבית המאושפזים הם ילדים שאינם מחוסנים. נכון לעת זו יש 24 מאושפזים, רובם ילדים מתחת לגיל 6 ומבוגר אחד. שניים מהם בטיפול נמרץ, מתוכם אחד מחובר למכונת אקמו.

בנוסף החודש היו שני מקרים של שני פעוטות, ללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה ונפטרו מחצבת. אחד מהם, פעוט כבן שנה נפטר בבית החולים שערי צדק בירושלים. השני, בן שנתיים, נפטר בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, לאחר שהיה מאושפז מספר שבועות ומחובר לאקמו.

מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר שמתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה ועלולים להיות לה סיבוכים קשים ואף מסכני חיים. המלצת משרד הבריאות להורים היא לחסן את הילדים בשתי מנות: על פי תכנית החיסונים השגרתית המנות ניתנות בגיל שנה ובכיתה א'. כעת בזמן ההתפרצות, המשרד הנחה להקדים את מתן המנה השנייה באזורי תחלואה גבוהה.

כמו כן, במטרה להגן על תינוקות באזורים אלו (ירושלים, בית שמש, בני ברק ובנוף הגליל) מומלץ לתת מנה נוספת לתינוקות בגילי חצי שנה עד שנה.