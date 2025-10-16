החלפת העוברים באסותא: הצעדים נגד שני בכירים במעבדה

בעקבות פרשת החלפת העוברים באסותא ראשון לציון, משרד הבריאות הודיע הבוקר (חמישי) כי הוא מבצע צעדים נוספים בבדיקת התנהלות אסותא בכל הנוגע לאירוע ההחזרה השגויה של עוברים, בין היתר בכל הקשור לאופני הניהול. במקביל, ביטל את הרישיונות לשני בעלי תפקידים: מנהל המעבדה להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי "אסותא" בראשון לציון, ולאמבריולוג שפעל בקרות אירוע ההחזרה השגויה של עוברים.

היתר ניהול המעבדה של מנהל המקום ישלל לצמיתות ורישיונו המקצועי של האמבריולוג ישלל לשנתיים. רישיונו של מנהל המעבדה להפריה חוץ גופית באסותא רשל"צ, בעת שהתרחשה ההחזרה השגויה של עוברים, בוטל בעקבות מה שהוגדר כ"חריגה מתמשכת מנהלי העבודה התקינים, המצביעה על כשלים בניהול המעבדה, אשר אפשרה את הטעות הקשה".

בדיקת הוועדה שנערכה לבחינת האירוע העלתה כי סביבת העבודה במעבדה לא תאמה את היקף הפעילות במעבדה, וכן כי העבודה במעבדה לקתה באי הקפדה על הנהלים הנדרשים בזיהוי מטופלים, אי הקפדה על הנהלים בעבודת האמבריולוגים וניהול לקוי של הרשומה הרפואית במעבדה. עוד נאמר, כי מנהל המעבדה גילה אי יכולת מקצועית במילוי תפקידו כמנהל מעבדה ולא התנהל כמצופה, באופן שתרם משמעותית לקרות האירוע.

תעודת העובד שעבד כאמבריולוג במעבדה בעת קרות האירוע נשללה לשנתיים, בשל "חוסר אחריות ורשלנות במילוי התפקיד, באופן אשר גרם לאירוע לקרות". הבדיקה העלתה כי האירוע קרה בשל הפרה כפולה של נהלי המעבדה על-ידי האמבריולוג, כאשר בשלב הראשון הועברו העוברים הלא נכונים למטופלת הראשונה שנכנסה לחדר ההחזרות בשל הכנת העוברים מראש עבור מטופלת שהייתה אמורה להיכנס לפניה. בשלב השני, העביר האמבריולוג עוברים לא נכונים עבור מטופלת אחרת, אף שבשלב זה ניתן היה לדעת שהעוברים לא שייכים לה. כל זאת, תוך הפרה חמורה של נהלי העבודה שנכתבו כדי למנוע מטעויות כאלה לקרות.

האמבריולוג יוכל להגיש בעוד שנתיים בקשה חדשה לקבלת תעודת עובד מעבדה רפואית אקדמאי. משרד הבריאות ציין: "העובדים רשאים לפנות בערר לשר הבריאות על החלטה זו, בהתאם לתקנות, וזאת בתוך 30 יום מקבלת ההודעה. בסיום התהליך יוכל המשרד לפרסם את שמם, ומסר: "נמשיך לפעול בנחישות כדי להבטיח את בטיחות המטופלים ואת אמון הציבור במערכת הבריאות".

נזכיר כי בעקבות האירוע,

הפרשה החלה בשנת 2022, בדיקה גנטית העלתה כי העובר ברחמה של מטופלת אינו תואם גנטית לבן זוגה. בהמשך התברר כי הייתה החלפת עוברים בעת ההחזרה בין שתי מטופלות. נולדה הבת סופיה לתוך מאבק משפטי בין הוריה הביולוגיים לאלו שגידלו אותה. כאשר לבסוף, בית המשפט קבע כי התינוקת תישאר אצל ההורים אשר גידלו אותה. "זאת בצד ההכרה בחשיבות שמירת הקשר שלה עם המשיבים, ההורים הגנטיים, ומתוך מודעות לסבל הרב שנגרם לשני זוגות ההורים כתוצאה מן הטעות הטרגית שהתרחשה בתהליך ההפרייה", ציין בית המשפט.