נתונים מעודדים: ירידה במקרי האיידס המאובחנים בישראל

לקראת יום האיידס הבינלאומי שיצוין מחר (שני) ברחבי העולם, משרד הבריאות יוצא עם נתון מעודד: בשנה שעברה חלה ירידה של 22% במספר המקרים החדשים של HIV/איידס בישראל.

על פי הנתונים המלאים, בשנת 2024 דווחו 317 מקרים חדשים בהם אנשים אובחנו עם HIV. מדובר בירידה של כ- 22% בהשוואה לשנת 2023, עם ירידה בשיעור ההיארעות של הנגיף בישראל מ-4.1 מקרים חדשים עבור 100 אלף איש באוכלוסיה, ל-3.2 מקרים.

על פי ארגון הבריאות העולמי, בשנת 2024 אובחנו 1.3 מיליון אנשים חדשים עם נשאות HIV, נתון זהה לשנת 2023. באותה התקופה, 630 אלף אנשים נפטרו ממחלות הקשורות לסיבוכי HIV, בינהם שחפת, דלקות ריאות חוזרות, לימפומה ועוד. נכון לסוף שנת 2024, ישנם 40.8 מליון אנשים בעולם שחיים עם HIV.

סגן ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, ד"ר אור קריגר: "מעקב רפואי וטיפול תרופתי סדיר מונעים הדרדרות במצב הרפואי של נשאי HIV, ובמקביל מונעים העברה של הנגיף לאחרים. משרד הבריאות ממליץ לעשות בדיקה לגילוי נגיף ה-HIV לאנשים המקיימים יחסי מין עם שותפים חדשים, לאלו שיש להם שותפים מיניים מרובים, לעולים חדשים שמגיעים מאזורים בהם השכיחות של HIV בקרב האוכלוסייה הכללית היא גבוהה, ולכל אישה בהריון".

משרד הבריאות

משרד הבריאות מבקש למסור כי ניתן לבצע את בדיקת הדם המתאימה ללא תשלום בקופות החולים, במרכזי האיידס ובאתרי בדיקות ייעודיים, כמו מרפאות המין של משרד הבריאות ומרכז הבדיקות של הוועד למלחמה באיידס.