משרד הבריאות באזהרה: מוצר להחלקת שיער משווק ללא רישיון

משרד הבריאות פרסם היום (רביעי) אזהרה משימוש וצריכה של המוצר "SECURITY", המיועד להחלקת שיער ומשווק ללא רישיון המשרד או הודעה בדבר שיווק.

המשרד ציין כי "מבירור שערכה המחלקה לתמרוקים במשרד הבריאות מול בעל הרישיון שרשום על גבי התווית, עלה כי המוצר לא מוכר ולא יוצר על ידו, ומספר הרישיון המפורט על גבי תווית המוצר אינו תואם לשם המוצר 'SECURITY'".

משרד הבריאות מסר כי הוא מזהיר "את הציבור כי שימוש במוצרים שלא קיבלו רישיון משרד הבריאות או שלא נמסרה לגביהם הודעה בדבר שיווק תמרוק עלול להזיק לבריאות הציבור. בנוסף, מומלץ לבדוק כי התמרוקים בהם נעשה שימוש מאושרים ושאינם מכילים חומרים נוספים שהרכבם לא נבדק ובטיחותם לא ידועה".