"הזריק לי רעל": התחזה לבעל המושלם עד שהתגלה הסוד

אלי פרג התחזה לבעל המושלם, הוא ליווה את אשתו אורית לרופאים ובתי חולים, טיפל בה במסירות כשהחלה להרגיש עייפות בלתי מוסברת ודאג לכל צריכה. לאחר כמה חודשים התגלה כי הוא זה שגרם לכל הבעיות הרפואיות ממנה סבלה - כחלק מתוכנית גדולה יותר לפגוע בה. ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' חשפנו לראשונה את חומרי החקירה.

מקופת החולים "מאוחדת" נמסר בתגובה: "מודעים למורכבות המקרה ופועלים מול אורית ברגישות המתבקשת. הקופה מאשרת כסא גלגלים ממונע בהתאם לקריטריונים שהוגדרו על ידי משרד הבריאות. גם לאחר שפיזיותרפיסט של הקופה הגיע לביתה על מנת להעריך את מצבה, לא ניתן היה להתרשם שהיא עומדת בקריטריונים הנדרשים. ככל שיושלם המידע הרפואי הנדרש, המקרה יבחן מחדש".