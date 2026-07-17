"סכנה לבטיחות המטופלים": משרד הבריאות סוגר את חדרי הניתוח בביה"ח בת"א

משרד הבריאות הודיע היום (שישי) על הפסקה לאלתר של פעילות חדרי הניתוח בבית החולים הפרטי "מדיקה רפאל" בשכונת רמת החייל שבתל אביב.

ההחלטה הגיעה בעקבות ביקורת פתע של המשרד, בה עלו ליקויים חמורים בתהליכי הסטריליזציה בחדרי הניתוח בבית החולים.עוד עלה בביקורת כי בבית החולים קיים מחסור משמעותי של כוח אדם, המגיעים לכדי סיכון לבטיחות המטופלים.

בהודעת משרד הבריאות צוין כי חדרי הניתוח בבית החולים יהיו סגורים לביצוע כל פעילות רפואית, עד אשר יתוקנו כל הליקויים בו באופן מלא.