חברת טמפו משקאות הודיעה היום (שני) לציבור הצרכנים כי בעקבות בדיקות סנסוריות שנערכו, ותלונות לקוחות על ריח לא אופייני וחריג ועל הבדלים בטעם משקה האנרגיה XL הכשר לפסח ביחס למיוצרים במהלך השנה - החליטה לעצור את מכירתם.

בהודעה מטעם החברה צוין כי היא החליטה באופן יזום לעצור את מכירתם, ושתפעל לאיסופם מנקודות המכירה.

פרטי המוצרים:

שם המוצר:XL

ברקוד: 5906485301012

אצוות- L86057-L86071 תאריכי תפוגה: 25/12-12/01/26

שם המוצר:XL TEN

ברקוד: 5902198160403

אצוות- L86054-L86057 תאריכי תפוגה: 23-25/12/26

על המוצרים מופיע בצמוד להדפסת התאריך "מתכון לפסח" ההודעה הינה בתיאום עם שירות המזון במחוז מרכז. צרכנים המחזיקים במוצרים האמורים מוזמנים מתבקשים שלא לצרוך אותם.