משרד הבריאות מפרסם נוהל חדש לאבחון חשד לחשיפה לסמי אונס

מומלצים -

הקלה בהליכים: המשרד הבריאות פרסם הבוקר (רביעי), חוזר הקובע נהלים מחייבים ומעודכנים לאבחון חשד לחשיפה לחומרים משני תודעה או מדכאי הכרה, הידועים גם כ"סמי אונס", בהקשר לפגיעה מינית.

החוזר מחליף ומעדכן חוזר קודם ומהווה נדבך נוסף בהסדרת הטיפול במערכת הבריאות בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית. "סמי אונס" הם חומרים פסיכואקטיביים כמו GHB, GBL, קטמין ובנזודיאזפינים, הניתנים לעיתים ללא ידיעת הקורבן, במטרה לשנות מצב תודעתי, לפגוע ביכולת ההתנגדות ולגרום לפערי זיכרון. חומרים אלו עלולים לגרום לערפול הכרה, חולשת שרירים ואף לאובדן הכרה מוחלט.

החוזר מדגיש את חשיבות הנטילה המהירה של דגימות דם ושתן בבתי החולים, שכן חלון הזמן לאיתור חומרים אלו קצר מאוד – עד 24 שעות בדם ועד 96 שעות בשתן. הדגימות נשלחות למעבדה הייעודית לטוקסיקולוגיה בבית החולים שיבא, תל השומר, שם הן נשמרות למשך שלוש שנים.

בנוסף, במסגרת החוזר מצויינת האפשרות לתאם ביצוע בדיקת שיער, המאפשרת לאתר חשיפה לחומרים עד חצי שנה ממועד האירוע – במיוחד במקרים בהם הזמן לאיסוף דגימות דם ושתן חלף.

ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, ד"ר הגר מזרחי: "זהו צעד נוסף במאבק למיגור התופעה ובהבטחת זכויותיהם של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית. אנו ממשיכים לפעול לטובת כל מי שנפגעה ונפגע מינית ופועלים להגביר את המודעות בקרב צוותי הרפואה לחשיבות זיהוי מהיר של חשיפה ל‘סמי אונס’. נמשיך להבטיח כי כל נפגעת או נפגע פגיעה מינית יקבלו טיפול מקצועי, אחראי ורגיש. מדובר בצעד חשוב במאבק בהגנה על קורבנות ובמתן כלים יעילים לאיתור, תיעוד וטיפול רפואי".