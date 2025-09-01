"לא סביר": מחקר חושף מה הישראלים חושבים על מערכת הבריאות

מומלצים -

נתונים מטרידים: 25% מהציבור הישראלי סבור ששירותי הבריאות במדינה אינם ניתנים באיכות סבירה, וכשני שליש סבורים ששירותי הבריאות ניתנים בפרק זמן שאינו סביר, כך עולה מנתוני מחקר חדש של מכון אסותא לחקר מדיניות הבריאות, שהגיעו לידי i24NEWS. השאלון בדק את תפיסות הציבור באשר למהם זמן ומרחק סבירים לאספקת וקבלת שירותי בריאות שונים - כמו שירותים בקהילה ורפואה יועצת, שירותים אמבולטוריים וניתוחים בבתי החולים.

כך למשל, 65% מהציבור סבור כי המתנה לרופא משפחה מעל יומיים היא לא סבירה, 42% סבורים כי המתנה של עד שבוע לאולטרסאונד ובדיקות דימות אינה סבירה, 65% סבורים כי לא צריך לחכות לרופא שיניים במקרה דחוף מעל יומיים, ואילו בתחום של טיפולים בריאות הנפש - 55% סבורים שזה סביר לחכות עד חודש.

בהמשך המחקר, שבוצע במימון המכון הלאומי לחקר מדיניות ושירותי הבריאות, נבדקה השאלה - כיצד הציבור מגדיר כסביר את המרחק לקבלת מגוון שירותים רפואיים. רבע הגדירו מרחק של מעל כחצי שעה לרפואת משפחה ורכישת תרופות כלא סביר.

בנוסף, נמצא כי הציבור דורש הגדרה של זמן ומרחק קצרים יותר, עבור ילדים או קשישים, באופן שמשקף את הרגישות והחשיבות של נגישות מיידית לשירותים רפואיים עבור אוכלוסיות אלו. מהנתונים עולה, כי 74% מהציבור סבור שהמתנה לרופא משפחה מעל יומיים עבור טיפול בילד או קשיש היא לא סבירה, בהשוואה ל-65% עבור מטופל שאינו קשיש או ילד.

באדיבות דוברות אסותא

החוקרים עסקו גם בעמדתם של קובעי מדיניות ואנשי אקדמיה באותם נושאים עליהם נשאל הציבור, וחשפו כי ישנם פערים בין הציבור לאנשי המקצוע. כך למשל, הציבור נוטה להעדיף הרחבת שירותים פיזיים, כמו הגדלת כוח אדם ותשתיות, בעוד שהמומחים תומכים יותר בפתרונות טכנולוגיים כמו טלרפואה, והעדפת מטופלים לפי קריטריונים.

פער זה בולט במיוחד בתחום הטלרפואה, כאשר 37% מהמומחים רואים בה פתרון ראשון במעלה, לעומת 8% בלבד מהציבור.

ד"ר רועי ברנע, חוקר ראשי במכון אסותא לחקר מדיניות הבריאות ועורך המחקר הסביר כי "היעדר הגדרה ברורה ל'סביר' יוצר אי ודאות ומוביל לאי-שוויון בנגישות לשירותי הבריאות. בעוד שבמדינות מפותחות בעולם קיימים כבר מדדים מחייבים בנושא, המחקר שלנו מספק לראשונה תמונת מצב אובייקטיבית על תפיסות הציבור ואנשי המקצוע בישראל. ממצאים אלו, לצד הכלים שהמחקר מציע, מהווים מפת דרכים ברורה למשרד הבריאות ולקופות החולים לאימוץ ערכי סף מוגדרים. יישום מדדים אלו יאפשר להגביר את השקיפות, לחזק את אמון הציבור במערכת הבריאות, ולשפר את איכות השירותים הניתנים לאזרחי ישראל".