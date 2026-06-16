"הילדים אכלו ונפלו על הרצפה": אם התינוקות שאושפזו לאחר שאכלו מחית פירות משחזרת

משרד הבריאות דיווח אתמול (שלישי) על ילדים שאושפזו לאחר שצרכו מחית פירות לתינוקות של מותג "פרינוק", שנרכשה בסניף "זול ובגדול", וחל שינוי בהתנהגותם שנהייתה מטושטשת וישנונית.

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על פי עדות של ש', אחת האמהות ששניים מילדיה אושפזו בבית החולים הדסה עין כרם לאחר שאכלו את המוצר, סיפרה כי הילדים אושפזו לאחר שנראה כי הם חלשים והחלו ליפול על הרצפה.

בשיחה עם i24NEWS ש' סיפרה: "היינו בגינה אני ושכנה שלי עם הילדים. הם אכלו ולאט לאט, בעיקר הגדול שלי, נהיו לא יציבים והתחילו ליפול לרצפה. הגדול שלי שאכל הכי הרבה היה מטושטש בלי הכרה. השנייה שאכלה כמה כפות לא הייתה יציבה, לא הצליחה לשבת והייתה נראית ממש חלשה. הבן שלי נתן כפית אחת מאותה מחית לחבר שלו הקטן, ואז זה גם קרה לו. היום הם התאוששו והמצב הרבה יותר טוב".

משרד הבריאות החל בחקירה אפידמיולוגית על מנת לקבוע האם יש קשר בין צריכת "פרינוק" לבין אשפוזם של הילדים. במשרד מבקשים מהורים שהאכילו את ילדיהם במוצר, לשים לב אם חל שינוי בהתנהגות הילדים, שעלול להתבטא בישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל, לפנות לרופא הילדים וכן לפנות למוקד משרד הבריאות 5400* תוך עדכונם על הקשר למוצר.

מטעם חברת פרינוק נמסר: "למעלה מ-20 שנה שנמכרים מוצרי החברה בכל רשתות השיווק, והם נבדקים על ידי מעבדה מוסמכת במפעל הייצור, ונבדקים שוב בכניסה לארץ על ידי משרד הבריאות. מבדיקות מעבדה שנערכו במפעל המייצר עולה כי אין כל חשש להימצאותם של חומרים זרים במוצרים וליתר ביטחון דגימות המוצרים נשלחו גם למשרד הבריאות לבדיקה. מבדיקה שנערכה על ידי משרד הבריאות עולה כי מדובר במקרה נקודתי בירושלים, ולאור העובדה שהמוצר נמכר במאות נקודות ברחבי הארץ כבר תקופה ארוכה, ועל כן אנו מעריכים שאולי הייתה התערבות חיצונית במוצר, והנושא בבדיקת משרד הבריאות מול גורמי האכיפה. אנו שבים ומדגישים לבדוק בעת הקנייה שהמוצר סגור".