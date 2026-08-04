משרד הבריאות מזהיר: "דבש הקסם להרזיה" מכיל חומר תרופתי אסור

משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) אזהרה ציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר "דבש הקסם", המשווק גם בשם "דבש להרזיה", והודיע כי הוא מכיל חומר תרופתי אסור שאינו מאושר על ידי משרד הבריאות.

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המשרד הודיע כי מבדיקות מעבדה שבוצעו למוצר עלה כי הוא מכיל את החומר הפעיל סיבוטראמין (Sibutramine), חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. בישראל לא קיימים תכשירים רשומים המכילים חומר זה.

צריכת מוצרים המכילים סיבוטראמין ללא פיקוח רפואי עלולה לחשוף את המשתמשים למינונים לא ידועים ולתופעות לוואי חמורות, ובהן עלייה בלחץ הדם, דופק מהיר, חרדה, עצבנות, נדודי שינה, התקפי לב, שבץ מוחי, הפרעות פסיכיאטריות ואף סכנת חיים. בעבר דווחו בישראל מקרי אשפוז בעקבות שימוש במוצרים מזויפים שהכילו חומר זה.

משרד הבריאות הזהיר מפני שימוש במוצרים מזויפים העלולים לפגוע בבריאות הציבור, וקורא לציבור לרכוש תרופות, תוספי תזונה ומוצרי בריאות רק במקומות המאושרים לכך, כגון בתי מרקחת ורשתות הפארם, ולהימנע מרכישת מוצרים דרך הרשתות החברתיות, קבוצות מסרים ואתרי אינטרנט שאינם מוכרים.