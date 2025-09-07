סערת האקמול: השקר של הממשל בארה"ב על התרופה הנפוצה

מומלצים -

שר הבריאות האמריקני, רוברט פ.קנדי ג׳וניור, הידוע כבעל דעות קיצוניות, מתכוון לקשור בדו"ח בין שימוש במהלך היריון בתרופה המשווקת בארצות הברית, ומקבילה לתרופת האקמול הישראלי - לבין סיכון מוגבר לאוטיזם אצל ילדים. טיילנול מקבוצת פרצטמול, נחשבת לתרופה הנפוצה ביותר בעולם לשיכוך כאבים והורדת חום, כולל בקרב נשים בהיריון. ההכרזה של שר הבריאות היא רעידת אדמה מבחינת הציבור האמריקני.

ההכרזה הזו היא בניגוד להרבה מומחים ומרכזים רפואיים בארה"ב שטוענים דווקא את ההפך - שהתרופה הזהה לאקמול בטוחה ביותר לנשים בהיריון כל עוד משתמשים בה במינון נמוך ולפרק זמן קצר, כך גם מבחינת ה-FDA שקבע שאין ראיות ברורות לנזק.

הדו"ח המדובר צפוי להתפרסם במהלך החודש הנוכחי. במשרד הבריאות האמריקני הדגישו שכל הפרטים שמתפרסמים כעת מבוססים על השערות בלבד, וכי הדו"ח נועד לבחון את העלייה בשיעורי האוטיזם בארצות הברית. כך או כך, אין מה לקשור את התרופה הזו ובטח לא את תרופת האקמול שאנו מכירים כאן בישראל לאוטיזם בקרב נשים בהיריון.

