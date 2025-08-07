אסון בצפון: תינוקת בת שנה וחצי נחנקה למוות מאגוז קשיו

מומלצים -

אסון בצפון הארץ: תינוקת כבת שנה וחצי מסכנין נחנקה היום (חמישי) למוות מאגוז קשיו. תחילה, היא פונתה למרכז הרפואי לגליל בנהריה תוך ביצוע פעולות החייאה, שנמשכו במיון ילדים, ובהמשך הועברה לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, כשהיא מונשמת. בהמשך, בפעולה מורכבת שבוצעה בחדר הניתוח, פירורי מזון מקנה הנשימה שלה. עם זאת, הצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותה בהמשך.

ד"ר מעיין גרובר, מנהל היחידה לאף-אוזן-ילדים ציין: "מקרה מצער זה מדגיש עד כמה חשוב שההורים ישמרו מכל משמר על ילדיהם הקטנים, תוך הרחקת פיצוחים מילדים עד גיל חמש, או צעצועים קטנים שעלולים לגרום לסכנת חיים ולנזקים שונים".

דקות לאחר מכן, מד"א הודיעו כי תינוקת כבת שנה פונתה לבית החולים שערי צדק שבירושלים, לאחר שנחנקה במהלך אכילה בבית שמש. עוד נמסר כי חובשים ופראמדיקים של מד"א ביצעו פעולות החייאה, ולקחו אותה לקבלת טיפול רפואי כשמצבה קשה.

חובשי רפואת חירום במד"א אליה בנימין ויצחק קליין סיפרו: "כשהגענו לבית הביאו אלינו את התינוקת כשהיא מחוסרת הכרה, וסיפרו לנו שהיא נחנקה במהלך אכילה. ביצענו בדיקה רפואית ראשונית, והבחנו שהיא ללא דופק וללא נשימה. ידענו שמצבה קריטי ושעלינו לפעול מהר, וביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ושימוש במכשור רפואי מיוחד. כשליבה שב לפעום, פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה".