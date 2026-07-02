1,000 ימים ל-7 באוקטובר: אגף השיקום במשרד הביטחון פרסם הבוקר (חמישי) נתונים אודות מספר מספר פצועי ופצועות המלחמה שפנו לטיפול, זאת לציון אלף ימים לפרוץ מלחמת "חרבות הברזל". מהנתונים עולה, כי מספרם הגיע לכ-26,200 ו-65 אחוזים מבין הפונים לאגף מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט טראומה.

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על פי הערכות אגף השיקום, מספר כלל הפצועים הנמצאים בטיפולו, יגיע עד לשנת 2028, לכ-100 אלף - מהם כ-50 האלף מתמודדים עם פגיעות נפשיות. מדובר כאמור בזינוק חד של למעלה מ-40% בתוך שלוש שנים.

מהנתונים עולה, כי כ-17 אלף מהם מתמודדים עם פציעה נפשית, וכ-7,700 מתמודדים גם עם פציעה פיזית. כ-9,000 מטופלים מתמודדים עם פגיעה פיזית בלבד, בהם 97 המתמודדים עם קטיעת גפיים.

62% מבין הפצועים הם משרתי מילואים, 21% בשירות חובה, 10% משרתי משטרת ישראל, 7% משרתים בשירות קבע. בחלוקה המגדרית - 92% גברים, ו-8% נשים. קרוב למחצית מהמטופלים החדשים הם צעירים מתחת לגיל 30 (48%). עוד 30% הם בני 30 עד 39; ו-22% מעל גיל 40.

בתוך כך, משרד הביטחון התריע כי אל מול הגידול העצום במספר הפצועים, יש לתקצב ולהתחיל ליישם באופן מיידי את המלצות ועדת המומחים הציבורית, בראשות פרופסור שלמה מור יוסף. הוועדה מונתה על ידי שרי הביטחון והאוצר, והגישה לאחרונה את המלצותיה ובהן תכנית פעולה מקיפה ביותר.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, אמר בכנס ארגון נכי צה"ל: "מימוש ההמלצות הללו הוא לא אופציה - הוא חובתה של מדינת ישראל. לא רק שר הביטחון, גם שר האוצר בירך על מסקנות הוועדה ותמך בהן - אך ניבחן כולנו בתוצאה, בביצוע ולא בהצהרות. אנו נעמוד על מימוש המסקנות. אם לא נעשה זאת, המערך הלאומי והרגיש הזה של שיקום פצועי המלחמה, העושה עבודת קודש, עלול לקרוס תחת העומס".

יצוין כי אגף השיקום הרחיב באופן משמעותי את המענים לפצועים במהלך המלחמה: כ-4,000 מטפלים נפשיים, פי ארבעה מתחילת המלחמה, פי שלושה בתים מאזנים, הקמת שירותים חדשניים 'יש מאין' ובהם 9 חוות שיקומיות ברחבי הארץ, ניידת טיפול נפשי במצבי משבר ומצוקה, מחלקה סיעודית ייעודית לצעירים ועוד. עם זאת, לאור היקף הפצועים נדרש מענה לאומי רחב יותר.

אם אתם או בני משפחתכם מתמודדים עם מצוקה נפשית על רקע שירותכם הצבאי קו הסיוע של משרד הביטחון "נפש אחת" זמין 24/7 בטלפון 8944*