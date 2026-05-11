מחקר חדש קובע: ביצה ביום עשויה להפחית את הסיכון לאלצהיימר בכ-30%

האם ביצה ביום יכולה לסייע בהגנה על המוח? מחקר חדש שמתפרסם בכתב העת המדעי "The Journal of Nutrition" מצביע על קשר מפתיע בין צריכת ביצים קבועה לבין ירידה בסיכון להתפתחות אלצהיימר בגיל מבוגר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המחקר, שנערך בקליפורניה, בחן נתונים של 39,498 משתתפים בני 65 ומעלה, וניסה לבדוק האם קיים קשר בין הרגלי תזונה לבין הופעת מחלות נוירולוגיות.

הממצאים עוררו עניין רב: לפי החוקרים, צריכת ביצה אחת ביום לפחות חמישה ימים בשבוע הייתה קשורה להפחתה של 27% בסיכון לאלצהיימר. גם צריכה מתונה יותר נמצאה קשורה לירידה בסיכון - שתיים עד ארבע ביצים בשבוע הפחיתו את הסיכון בכ-20%, ואפילו צריכה של ביצה אחת עד שלוש בחודש נקשרה להפחתה של 17%.

אלצהיימר נחשבת לאחת המחלות הנוירולוגיות השכיחות והמורכבות בעולם המערבי. בישראל חיים כיום לפי ההערכות בין 120 ל-150 אלף חולים, והמחלה מהווה גורם מרכזי לירידה קוגניטיבית בגיל מבוגר.

במשך שנים נחשבו ביצים למזון שיש לצרוך במתינות בשל רמות הכולסטרול הגבוהות שבהן, אך בשנים האחרונות גוברת ההבנה כי במקרים רבים השפעתן מורכבת יותר, במיוחד כחלק מתזונה מאוזנת.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי מדובר במחקר תצפיתי בלבד - כלומר כזה שמצביע על קשר סטטיסטי אך אינו מוכיח שביצים עצמן מונעות אלצהיימר. ייתכן למשל שאנשים שצרכו ביצים באופן קבוע גם הקפידו יותר על פעילות גופנית, תזונה בריאה או אורח חיים מאוזן באופן כללי.

מומחים בתחום מסבירים כי אין מזון בודד שיכול למנוע מחלות מורכבות כמו אלצהיימר, אך לתזונה יש תפקיד משמעותי בשמירה על בריאות המוח לאורך זמן. לדבריהם, שילוב של תפריט מאוזן, פעילות גופנית והרגלי חיים בריאים הוא עדיין הכלי המרכזי להפחתת הסיכון למחלות ניווניות בגיל מבוגר.