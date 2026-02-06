משרד הבריאות מרחיב את הריקול למזון התינוקות נוטרילון

משרד הבריאות הודיע הבוקר (שישי) על הרחבת ריקול למזון התינוקות נוטרילון בשל עדכון מהיצרן, כי בחלק מהמוצרים נעשה שימוש בחומצת שומן, אשר זוהתה כמקור אפשרי לחריגה ברמות רעלן הצרוליד (Cereulide).

על אף שההמלצה הראשונית של היצרן התייחסה למספר אצוות ספציפיות בלבד, משרד הבריאות הנחה על הרחבת האיסוף לכלל האצוות המכילות חומצת שומן מהספק האמור, מטעמי זהירות מונעת.

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים מהאצוות המפורטות להלן:

נוטרילון 1 800 גרם 2026.08.06 04/02/2025 06/08/2026

נוטרילון 1 800 גרם 2026.09.03 04/03/2025 03/09/2026

נוטרילון 1 800 גרם 2026.09.26 27/03/2025 26/09/2026

נוטרילון 1 800 גרם 2026.11.11 12/05/2025 11/11/2026

נוטרילון 1 800 גרם 2026.11.29 30/05/2025 29/11/2026

נוטרילון 1 800 גרם 2026.12.01 01/06/2025 01/12/2026

נוטרילון 1 400 גרם 2027.02.03 04/08/2025 03/02/2027

נוטרילון 1 800 גרם 2027.03.03 01/09/2025 03/03/2027

נוטרילון 1 800 גרם 2027.04.02 01/10/2025 02/04/2027

נוטרילון 1 400 גרם 2027.05.19 17/11/2025 19/05/2027

נוטרילון 1 400 גרם 2026.09.26 27/03/2025 26/09/2026

נוטרילון 1 400 גרם 2026.12.01 01/06/2025 01/12/2026

נוטרילון AR 400 גרם 2026.07.07 05/01/2025 07/07/2026

נוטרילון AR 400 גרם 2026.09.02 03/03/2025 02/09/2026

נוטרילון AR 900 גרם 2026.09.02 03/03/2025 02/09/2026

נוטרילון AR 400 גרם 2026.11.07 08/05/2025 07/11/2026

נוטרילון AR 900 גרם 2026.11.07 08/05/2025 07/11/2026

נוטרילון AR 900 גרם 2027.02.27 28/08/2025 27/02/2027

נוטרילון 1 800 גרם 2027.01.07 08/07/2025 07/01/2027

נוטרילון AR 400 גרם 2026.12.01 01/06/2025 01/12/2026

נוטרילון AR 900 גרם 2026.12.01 01/06/2025 01/12/2026

שם היבואן: טבע ישראל בע”מ

שם היצרן: נוטרישיה

דוקטור הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, ציינה כי עד כה התקבלו מספר קטן של חמש מקרים שהתקבלו בבתי חולים, בהם הגיעו ילדים הסובלים מהרעלה. כלל המטופלים שהו בהשגחה במיון ושוחררו בהמשך לביתם.

בשעות הקרובות צפויה הודעת ריקול גם לגבי אצוות ששווקו ברשות הפלסטינית. עם קבלת מספר האצוות מהמשווק, המידע יפורסם כך שמי שצורך מוצרים שמקורם ברשות, יפסיק את צריכתם.

במקרים חריגים, רעלן הצרוליד עלול לגרום להקאות, בחילות, כאבי בטן, התכווצויות, שלשולים וחולשה, בעיקר בקרב תינוקות. במקרה של חשש לפגיעה בריאותית - יש לפנות לייעוץ רפואי.

משרד הבריאות כבר עדכן בשישי האחרון על הריקול הראשון למוצרי הפורמולה לתינוקות. בעקבות הודעה מהיצרן באירופה, החל הריקול הראשוני. המוצרים הוסרו מכלל מהמדפים בעשרות מדינות בעולם, כאמור בשל המצאות הרעלן צרוליד בחומצת השומן.