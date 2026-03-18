הרוצחים השקטים: אלו ההרגלים היומיומיים שפוגעים לכם בבריאות

הרגלים יומיומיים שנחשבים בעיני רבים כחלק בלתי נפרד מאורח החיים המודרני, מקצרים בפועל את תוחלת החיים ומעלים דרמטית את הסיכון למחלות כרוניות. כך מזהירים היום (רביעי) שורה של מומחים רפואיים במגזין האמריקני "Good Housekeeping".

על פי הנתונים העדכניים, חוסר מודעות להשלכות המצטברות של חוסר שינה, ישיבה ממושכת ואפילו צריכת אלכוהול מתונה, מוביל לעלייה במקרי סרטן השד, מחלות לב ודמנציה.

אלכוהול ועישון: אין "כמות בטוחה"

ד"ר סנג'אי ג'וניג'ה, מומחה לאונקולוגיה, מנפץ את המיתוס לפיו שתייה מתונה אינה מזיקה. לדבריו, כל כמות של אלכוהול מעלה את הסיכון לחלות בסרטן, ובמיוחד בסרטן השד בקרב נשים. באופן דומה, המומחים מדגישים כי אין "עישון חברתי" שאינו מזיק; גם סיגריה מזדמנת או שימוש בנרגילה גורמים לנזק בלתי הפיך לריאות, לגרון ולקיבה.

הישיבה כגורם סיכון וסכנת הכלים החד-פעמיים

מחסור בפעילות גופנית וישיבה של מעל שמונה שעות ביום – מאפיין מובהק של עבודה משרדית – מקושרים ישירות לעלייה בשיעורי השמנת היתר ופגיעה במערכת הכלי דם. לצד זאת, ד"ר ג'ניפר בראון מתריעה מפני השימוש בבקבוקי פלסטיק חד-פעמיים. חלקיקי מיקרו-פלסטיק נוטים להצטבר בגוף האנושי, כולל במוח, ולכן ההמלצה הרפואית היא לעבור לאחסון בזכוכית או במתכת.

הסימנים שאתם נוטים להזניח

נחירות: לא מדובר במטרד אסתטי בלבד. ד"ר טוניה פארמר מבהירה כי נחירות הן תסמין לדום נשימה בשינה, מצב שמעלה את הסיכון לשבץ מוחי ואף למוות פתאומי.

ירידה בשמיעה: התעלמות מקושי בשמיעה אינה פוגעת רק באיכות החיים; מחקרים מראים כי אובדן שמיעה שאינו מטופל מעלה משמעותית את הסיכון לירידה קוגניטיבית ודמנציה.

שימוש בטיפות אף: שימוש עקבי בתרסיסים להקלה על גודש עלול ליצור "אפקט ריבאונד", שבו האף הופך סתום יותר ככל שמשתמשים בתכשיר.

תזונה ורפואה מונעת

דילוג על בדיקות תקופתיות שנתיות מוגדר על ידי הרופאים כסיכון מיותר. מחלות כמו לחץ דם גבוה, כולסטרול וסוכרת מכונות "הרוצחים השקטים" מכיוון שהן אינן גורמות לתסמינים בשלביהן הראשונים, אך הן פוגעות בעורקים ומובילות למצבי חירום רפואיים.

בנוסף, צריכת משקאות ממותקים ומיצים נחשבת לאחד ההרגלים המזיקים ביותר, המובילים לסוכרת מסוג 2 ולהפרעות במטבוליזם.

לדברי המומחים, שינויים קטנים כמו בחירה במדרגות במקום במעלית, הגדלת כמות הסיבים התזונתיים לטובת המיקרוביום במעי, והקפדה על שבע שעות שינה לפחות, יכולים למנוע את רוב התחלואה הכרונית המודרנית.