בהיעדר שר בריאות קבוע: קיצוץ של 100 מיליון שקלים מהתקציב

על רקע הכוונה לקצץ כ-100 מיליון שקלים מתקציב סל הבריאות לשנת 2026, ועדת הבריאות של הכנסת קיימה היום (שלישי) דיון דחוף. הוא התקיים ביוזמת ח"כ טטיאנה מזרסקי בעקבות פנייה של האגודה לזכויות החולה ו-61 עמותות חולים נוספות, שתלתה את הדברים בכך בהיעדר שר בריאות קבוע.

במהלך הדיון, התריעו החולים וראשי העמותות כי המהלך יפגע באופן ישיר בזמינות ובנגישות של תרופות וטכנולוגיות מצילות חיים, וקראו לממשלה להגדיל את תקציב הסל לפחות ב-1.5% מתקציבו - כ-900 מיליון שקלים, בהתאם להמלצות גורמי המקצוע והצרכים הגוברים במערכת הבריאות.

מנכ"לית האגודה לזכויות החולה, איה ורטהיימר אמרה בדיון: "יש גידול משמעותי במספר התרופות שהוגדרו כחיוניות על ידי ועדת הסל אך אינן נכנסות לסל בגלל מגבלת התקציב. במקום לדון על הגדלתו, אנחנו נאלצים להילחם כדי שלא יצמצמו אותו אף יותר. המשמעות היא שיהיו עוד ועוד חולים שיישארו ללא מענה טיפולי. כך הפערים בבריאות בישראל הולכים ומעמיקים. כך מעמקים את אי השיוון בחברה הישראלית".

לדבריה, כל ועדת מומחים בעשור האחרון קבעה שיש להגדיל את התקציב התוספתי של סל הבריאות ב-1.5% עד 2% מדי שנה. "במקום לדבר על מניעת קיצוץ, היינו אמורים כבר לדון בהגדלת התקציב ל-900 מיליון שקלים = אך שוב אנחנו מוצאים את עצמנו נלחמים על כל שקל", הוסיפה.

ערוץ הכנסת

עוד אמרה כי "אי אפשר להמשיך לנהל את הבריאות של אזרחי ישראל באמצעות 'פלסטרים' ותוספות חד-פעמיות. הזכאות לתרופות ולטכנולוגיות רפואיות היא עניין קריטי לביטחון האישי של כל אחת ואחד מאיתנו, והיא חייבת להיות מעוגנת בבסיס התקציב. מדינת ישראל מחויבת להבטיח בריאות שוויונית - ולא להפוך אותה לקלף מיקוח פוליטי".

בפתח הדיון, ח"כ טטיאנה מזרסקי אמרה: "אין היום שר בריאות קבוע שיילחם על תקציב הסל. זה מצב אבסורדי - הבריאות של אזרחי ישראל תלויה ביציבות הממשלה. המדיניות היום היא כזו שמתנה את בריאות הציבור בצרכים קואליציוניים ולא בצרכים הרפואיים של הציבור. כבר היום הסל מתוקצב בחסר בהשוואה למדינות ה-OECD. במקום להבטיח מנגנון קבוע לעדכון הסל שיעמוד על 1.5%, ממשלות ישראל לדורותיהן גוררת אותנו כל שנה למאבק תקציבי על חיי החולים. אנחנו יודעים היטב מה המשמעות של קיצוץ של 100 מיליון ₪ – פחות תרופות, פחות טכנולוגיות רפואיות, ופחות סיכוי לחיים עבור אלפי חולים".

נופר איינבינדר רהב, בת 47 מפתח תקווה, חולה בסרטן מח מסוג גליומה וממתינה לטיפול וורניגו השתתפה בדיון וסיפרה: "אני מתמודדת עם גליומה בדרגה נמוכה, גידול במוחי. אני חיה עם פצצה מתקתקת בראש ואני חוששת! אני רוצה לעבוד, לחיות, לגדל את ילדי. אני מורה ואני רוצה להמשיך ללמד. אני קוראת למקבלי ההחלטות לקבל את ההחלטה הנכונה. תקציב הסל לא יכול להיות גחמה של הסכמים או שבכל שנה נחשוש לגורלו. הוא חייב להיות מספיק גדול כדי לענות על כל החולים".

מישל רואה, 72, מירושלים, חולה בסרטן מסוג מילאומה נפוצה ומטופל בתרופה "בלנרפ" סיפר: "אני חולה בסרטן מסוג מיאלומה נפוצה. בעבר, סבלתי מכאבי תופת. בלי הטיפול בתרופה בלנרפ, לא הייתי יכול לחיות. המשמעות של אי-הכללת תרופה מצילת חיים, היא שאנשים רבים יוקרבו, וגורלם של חולים רבים ייחרץ. יש לזכור כי מאחורי כל חולה במחלה ומטופל בתרופה, עומדת משפחה, משפחה מורחבת, שגם גורלם ייחרץ".