האגודה לזכויות החולה פנתה היום (שלישי) לשר העבודה לוין בנושא רפורמות הסיעוד בתקציב המדינה. האגודה שלחה מכתב, שהגיע לידי i24NEWS, ובו נכתב: "לא יהיה תמריץ להמשיך ולייצג את ציבור החולים והקשישים".

כאמור, המכתב נוגע לשתי רפורמות המקודמות במסגרת חוק ההסדרים, הנלווה לתקציב שאושר בסוף השבוע האחרון. האחת, הגבלת שכר טרחה של עורכי דין המייצגים בתביעות סיעוד, והשנייה היא רפורמת הניידות - שמגבילה את הזכאות לקצבת ניידות למי שנקבעה לו נכות כללית בשיעור של 50% ומעלה, לצד שלילת הקצבה ממי שמרוויח יותר מ-60% מהשכר הממוצע. לצד זה הרפורמה גם מגבילה כפל קצבאות.

לפי הנטען במכתב, עליו חתום יו"ר האגודה שמוליק בן יעקב, "זה מחטף שפוגע באופן ישיר באוכלוסיות המוחלשות ביותר. רפורמות אלה מוצגות לציבור כ'שיפור', אך בפועל מדובר במחטף הפוגע באופן ישיר באוכלוסיות המוחלשות ביותר". עוד הוסיף בן יעקב: "סעיפים אלה צפויים להביא לפגיעה ממשית באוכלוסיית החולים בישראל ובעלי המוגבלות, אשר תלויים במדיניות המשרד ובשמירה על זכויותיהם החברתיות והבריאותיות".

לצד מכתב זה, שורת מכתבים נוספים נשלחו ללוין, סמוטריץ' וליו"ר הכנסת אוחנה מצד ארגונים יציגים של חולים שהצטרפו להתנגדות החריפה לרפורמות המקודמות והגיעו לידי i24NEWS. כך למשל, עמותת הפרקינסון בישראל, העלתה טענות דומות לאיום ממשי שתביא הרפורמה בשכר הטרחה על האפשרות של החולים בישראל לקבל ייצוג ראוי - ובכלל - וטענו "מדובר במהלך בעל השלכות חברתיות כבדות, שאינו יכול לעבור בהליך מזורז במסגרת חוק ההסדרים, ללא דיון מקצועי ושקוף בוועדות הכנסת". התנגדויות נוספות נרשמו מצד עמותת מכון עמרם שמייצגת בעלי מוגבלויות, ארגון ישראלס שמייצגת חולי ALS בישראל, עמותת חיים בצלם האלוקים המייצגת אוכלוסיות מוחלשות בהן קשישים ואנשים שנמצאים במעגל העוני ועמותת MS ישראל שמייצגת אלפי חולי טרשת נפוצה.