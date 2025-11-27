הקול בראש: איך המחשבות שלנו יכולות להשפיע על בריאות הגוף?
לכולנו יש קול פנימי שמלווה אותנו 24/7 - וקובע כמעט הכל, גם את מצבנו הבריאותי • האופן שבו אנחנו מדברים לעצמנו, קובע האם הגן של האלצהיימר, לדוגמה, ידלק בשלב כלשהו בחיינו • צפו בכתבה המלאה
לכולנו יש קול פנימי שמלווה אותנו 24/7. הקול הזה קובע כמעט הכל, והיום כבר יודעים - הוא קובע גם את מצבנו הבריאותי. האופן שבו אנחנו מדברים לעצמנו, קובע האם הגן של האלצהיימר, לדוגמה, ידלק בשלב כלשהו בחיינו.
מחקרים הראו כי שינוי קטן בצורה בה אנו מדברים לעצמנו, עשתה שינוי משמעותי במצב הבריאותי תוך שעות ספורות.
