השכר השנתי הממוצע של רופאים מומחים בבתי החולים הממשלתיים עמד בשנת 2023 על כ-772 אלף שקלים, שהם כ-64.3 אלף שקלים בחודש, כך עולה ממחקר שפרסם היום (ראשון) משרד האוצר. לפי הנתונים, כ-73% מהכנסה זו מקורה בעבודה ברפואה הציבורית, ואילו היתר מגיע מפעילות ברפואה הפרטית.

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הכירורגיה הפלסטית בראש טבלת השכר

בחלוקה לפי תחומי מומחיות, הרופאים בתחום הכירורגיה הפלסטית מובילים את טבלת השכר עם הכנסה שנתית ממוצעת של 1.12 מיליון שקלים. מיד אחריהם נמצאים הרופאים המומחים ברפואת עור (דרמטולוגיה) ורופאי חזה ולב, עם שכר שנתי של כ-1.1 מיליון שקלים. אחריהם ניצבים הרופאים המרדימים, המשתכרים כמיליון שקלים בשנה, ואז מומחי האורתופדיה, האורולוגיה והנוירוכירורגיה עם שכר של כ-950 אלף שקלים בשנה. באוצר מציינים כי רבים מתחומים אלו מאופיינים ברמות הכנסה גבוהות במיוחד בשל שיעור גבוה של פעילות בשוק הפרטי.

פריפריה מול המרכז

מהמחקר עולה כי רופאים המועסקים בבתי חולים בפריפריה השתכרו כ-10% יותר מעמיתיהם במרכז הארץ. פער זה הוא תולדה של הסכם השכר שנחתם בשנת 2011, במסגרתו ניתנו תוספות שכר לרופאי הפריפריה כפיצוי על פוטנציאל השתכרות נמוך יותר ברפואה הפרטית באזורם. בבתי החולים במרכז נמצא שיעור גבוה יחסית של רופאים המקבלים את מלוא שכרם הציבורי באמצעות קרנות מחקר בלבד 0 תופעה שעשויה להעיד על שימוש בקרנות אלו כמנגנון עוקף להשלמת תקציבי כוח אדם.

הזינוק בהכנסות מהרפואה הפרטית עם הוותק

נתוני האוצר מצביעים גם על הבדל דרמטי בהכנסות מרפואה פרטית בין דורות הרופאים. בעוד שרופאים מומחים צעירים (עד 9 שנות ניסיון) רשמו הכנסה שנתית ממוצעת של כ-90 אלף שקלים בלבד מרפואה פרטית, הרי שאצל רופאים בעלי 10 עד 15 שנות ניסיון ההכנסה מהמגזר הפרטי כבר מכפילה את עצמה ומגיעה לכ-181 אלף שקלים בממוצע. ברמות ותק של 35 שנים ומעלה, ההכנסה הממוצעת מרפואה פרטית מטפסת לשיא של כ-402 אלף שקלים בשנה.