תקלה בבדיקה לגילוי סרטן השד, חשש שחולות לא קיבלו טיפול

תקלה התגלתה בבדיקה לגילוי סרטן השד וקיים חשש שחלק מהחולות לא קיבלו טיפול אנטי-הורמונלי, כך הודיע היום (ראשון) משרד הבריאות.

התקלה התגלתה בערכת בדיקה של חברת ROCHE לגידולי סרטן עם רצפטורים לאסטרוגן ולפרוגרסטרון. לאחר שהחברה פרסמה הודעה על כך ללקוחותיה, משרד הבריאות הוציא שורת הנחיות לכלל המעבדות הרפואיות כיצד להתמודד עם השלכותיה האפשריות של הבעיה. כמו כן, ניתנה הנחייה לבדוק מחדש את המקרים בהם השתמשו בערכות הבעייתיות.

לפני כחודשיים פרסמה חברת ROCHE הודעה ללקוחותיה בנוגע לבעיה שהתגלתה בערכת בדיקה לזיהוי קולטנים הורמונליים בגידולים סרטניים. רצפטורים לאסטרוגן (ER) בסרטן השד, מערכת הרבייה בנשים ובגידולים נוספים, היא אחת הבדיקות לקביעת אופי הגידול ואסטרטגיית הטיפול המתאים. בדיקה זאת מתבצעת על דגימת רקמה מהגידול: ביופסיה או ניתוח.

כיוון שהבדיקה נתנה תוצאה חלשה מהרגיל, ניתנה הנחייה של החברה להפסקה מיידית של השימוש בערכות אלה ולהשמדת המלאי. תוצאה חלשה מדי עלולה להשפיע על ההחלטות לגבי סוגי הטיפול שניתנים לחולים, בדגש על חולות בסרטן השד, בדגש על הימנעות מטיפול הורמונלי שהיה עשוי להועיל.

משרד הבריאות הנחה את כלל המעבדות הרפואיות לוודא כי ההנחיות בנושא יושמו, וכן הונחו המעבדות והרופאים לבדוק מחדש את המקרים שבהם נעשה שימוש בערכות הבעייתיות, ולבצע בדיקה חוזרת במידת הצורך.